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Матвиенко рассказала о гуманитарном сотрудничестве России и Республики Сербской
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Матвиенко рассказала о гуманитарном сотрудничестве России и Республики Сербской 

Парламентская газета 49 минут назад
Фото: Парламентская газета
Гуманитарное сотрудничество России и Республики Сербской активно развивается, отметила 24 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления Народной скупщине Республики Сербской.
В частности, в фактической столице республики, городе Баня-Лука, открыт информационный центр Фонда «Русский мир», главная задача которого — популяризация в Боснии и Герцеговине и в Республике Сербской российской культуры и русского языка, обратила внимание политик.
Матвиенко отметила, что уже системой стали поездки студентов из Боснии и Герцеговины и Республики Сербской в Россию на лингвистические и профессиональные стажировки.
«Только за прошлый 2017 год 27 студентов приняты в российские вузы на полный курс обучения. Для 28 учащихся организованы краткосрочные стажировки. Всем им из средств федерального бюджета выделены стипендии», — сказала спикер Совета Федерации.
Есть и ещё один совместный гуманитарный проект — Российское Императорское православное палестинское общество рассматривает план возведения в Баня-Луке православного храма русско-сербской дружбы, напомнила Валентина Матвиенко.
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