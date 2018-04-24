Матвиенко рассказала о гуманитарном сотрудничестве России и Республики Сербской

В частности, в фактической столице республики, городе Баня-Лука , открыт информационный центр Фонда «Русский мир», главная задача которого — популяризация в Боснии и Герцеговине и в Республике Сербской российской культуры и русского языка, обратила внимание политик.

Матвиенко отметила, что уже системой стали поездки студентов из Боснии и Герцеговины и Республики Сербской в Россию на лингвистические и профессиональные стажировки.

«Только за прошлый 2017 год 27 студентов приняты в российские вузы на полный курс обучения. Для 28 учащихся организованы краткосрочные стажировки. Всем им из средств федерального бюджета выделены стипендии», — сказала спикер Совета Федерации.

Есть и ещё один совместный гуманитарный проект — Российское Императорское православное палестинское общество рассматривает план возведения в Баня-Луке православного храма русско-сербской дружбы, напомнила Валентина Матвиенко.