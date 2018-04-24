Вавилов назвал работу заксобрания Севастополя неудовлетворительной

Сегодня представитель губернатора Севастополя в ЗС Михаил Вавилов, выступая на пленарном заседании заксобрания, резко раскритиковал работу представительного органа власти.

«Говоря о работе законодательного собрания, могу лишь с сожалением констатировать, что часть депутатов поставили заксобрание в такую неконструктивную позицию, при которой исполнительная власть ведет реальную работу по развитию города, фактически, вне зависимости от действий, или, что чаще, бездействия власти представительной», — заявил Вавилов с трибуны.

Представитель губернатора подчеркнул, что существующая региональная нормативная база не приводится в порядок, не принимаются жизненно необходимые городу законы и постановления, за четыре года работы 20 законов так и не были приведены в соответствие с российским законодательством. Вавилов напомнил о неудовлетворительных итогах работы законодательного органа в 2017 году: в прошлом году из принятых 79 законов 54 были разработаны и внесены губернатором и правительством, которые, фактически выполнили две трети законотворческой работы города. За три месяца текущего года на пяти заседаниях принято 20 законов, а отклонено уже 11.

«Закон об отзыве губернатора Севастополя не рассматривался семь месяцев, о границах муниципальных образований — более года. В итоге оба документа были отклонены. Хуже того, за все время своего существования законодательное собрание оказалось неспособным привести в порядок нормативную базу, регулирующую собственную деятельность: не приведены в соответствие с федеральным законодательством законы о выборах депутатов, устав, регламент», — рассказал Вавилов.

Вавилов также напомнил депутатам о том, что процесс избрания уполномоченного по защите прав предпринимателей фактически превратился в фарс: на пленарном заседании 27 марта 2018 года ряд депутатов испортили бюллетени для голосования. Вавилов перечислил и другие неудачи в работе заксобрания: неявку в суд по вопросу возврата компанией «Агат-А» неиспользуемых земель, невозможность сформулировать свое мнение по поводу дальнейшей судьбы имущественного комплекса стадиона «Чайка», в прошлом году были сорваны сроки предоставления правовой оценки по 24 законопроектам и другие.

«Уважаемые депутаты, уверен, севастопольцы разделят этот призыв: уделяйте больше внимания защите интересов горожан, а не своих личных! И весь город теперь вправе задаться вопросом: а нужна ли ему такая практика работы законодательного собрания? Зачем городу постоянно инициируемые рядом депутатов конфликты? Зачем нужен постоянно провоцируемый раскол? Займитесь вашей непосредственной работой: принимайте необходимые городу законы и сами действуйте в рамках законности, защищайте интересы горожан, предлагайте решения по развитию Севастополя. Бездействие, конфликт может привести только к стагнации», — завершил свое выступление Вавилов.