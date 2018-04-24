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В Вешняках начался новый сезон программы «Миллион деревьев»
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В Вешняках начался новый сезон программы «Миллион деревьев» 

Управа района Вешняки 54 минуты назад
Фото: Управа района Вешняки
В Вешняках обработали данные, собранные по результатам голосования на портале «Активный гражданин», и уже приступили к посадке деревьев и кустов. Адреса высадки были предложены самими жителями.
Первые работы по озеленению территории района состоялись в Вешняках 21 апреля.
В минувшую субботу вешняковцы, участвовавшие в голосовании, вышли трудиться по двум адресам.
В результате выполненных работ 21 апреля на Кетчерской улице во дворе дома 6 корпус 3 были высажены два остролистных клёна и два серебристых, также эту территорию теперь будут украшать 11 кустарников венгерской сирени и 100 кустов спиреи Вангутта.
А по второму адресу, во дворе дома 9 корпуса 1 и 2 по Вешняковской улице, участники мероприятия посадили две рябины и два остролистных клёна, дополненные пятью кустами сирени венгерской, пятьюдесятью кустарниками снежноягодника белого и пятьюдесятью — кизильника блестящего.
В процессе работы жители подбадривали друг друга, вспоминая свои опыты озеленения на дачных участках.
Муниципальные депутат Дарья Маслова отметила, что, участвуя в программе «Миллион деревьев», люди помогают делать наш район зеленее и чище.
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