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Совет Европы без взносов России и Турции продержится до конца года
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Совет Европы пригрозил наказать Россию
Совет Европы пригрозил наказать Россию

Совет Европы без взносов России и Турции продержится до конца года 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
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