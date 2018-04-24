Челябинские дольщики в правительстве: одним — деньги, другим — банкротство

Тучи банкротства над «Яркой Жизнью»

Григорий Чурбаков , директор УК Milestone Development, организовавшей строительство жилого комплекса «Яркая жизнь», бодро доложил дольщикам и вице-губернатору Сергею Шалю о подвижках по жилому дому со строительным адресом №8: по его словам, здание будет сдано в конце 2018 года, уже закуплены лифты, а с поставщиками коммунальных ресурсов решены вопросы по электро-, тепло— и водоснабжению, работы начнутся в мае.

«Работы начнутся в мае!» — заверил собравшихся Григорий Чурбаков. Относительно домов с адресами №3, 6 и 7 он оказался не столь красноречив: денег нет. Однако дольщики в основном распрашивали о ситуации не директора, находящегося под следствием по обвинению в хищении их денег. Челябинцев интересовало мнение Сергея Шаля и регионального министра строительства Виктора Тупикина

Один из ключевых для дольщиков «Яркой жизни» вопросов — включение их домов в реестр проблемных объектов, а самих граждан — в список обманутых дольщиков. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, минстрой отказывал во внесении граждан в документ из-за изменений в федеральном законодательстве: страховые компании, застраховавшие гражданскую ответственность застройщика, еще в феврале оставались на плаву, но не собирались платить по счетам. Напомним, такая позиция минстроя даже спровоцировала дольщиков на пикет у здания областного ведомства.

Виктор Тупикин рассказал дольщикам о неизбежности банкротства

Как объяснил Виктор Тупикин инициативной группе «Яркой жизни», из четырех страховщиков, занятых в жилкомплексе, два вступили в процедуру ликвидации. Поэтому часть горожан все же попадут в список обманутых дольщиков, а их объекты будут включены в следующую дорожную карту правительства. Ее министр пообещал разработать по данным на 30 июня 2018 года, то есть к середине лета.

«Но это ничего не значит, — заверил оставшихся «непризнанными» министр. — Мы все равно изо всех сил работаем над решением вышей проблемы, пусть дома пока не включены в официальную дорожную карту области!»

На одном из прошлых заседаний рабочей группы, а также во время пикетов в феврале-марте 2018 года участники «долевки» в «Яркой жизни» высказывались против банкротства компании Чурбакова: люди опасаются, что в этом случае директор уйдет от ответственности и бросит их наедине с недостроями. В то же время по версии вице-губернатора Шаля и министра Тупикина банкротство — единственный способ и возобновить строительство домов «Яркой жизни».

«Сегодня мы имеем только одну сторону конфликта — дольщиков, — объяснил Сергей Шаль . — Другой стороны, застройщика, по факту нет (Григорий Чурбаков только развел руками: формальные застройщики домов №3 и 7 действительно отсутствуют). Начало банкротства позволит наконец оформить имеющиеся активы застройщиков и начать поиск инвесторов, которые возобновят работы!»

Вице-губернатор Сергей Шаль привык успокаивать возмущенных дольщиков

Представители «Яркой жизни» на этот раз согласились с таким вариантом. Смущало их только то, что, по словам Чурбакова и Тупикина, многие бумаги застройщика изъяты следственными органами в рамках работы над уголовным делом. Виктор Тупикин настаивал, что его юристы решат и эту проблему после запуска процедуры банкротства. Напоследок горожане поинтересовались, как продвигается расследование дела по мошенничеству с их деньгами. Напомним, Григория Чурбакова задержали в конце ноября 2017 года, а его партнер, совладелец Milestone Development Антон Дудин скрывается за границей. Присутствовавший на заседании сотрудник СКР сообщил, что Дудин объявлен в международный розыск, суд заочно вынес постановление о его аресте.

Деньгам для «Зеленого луча» дали зеленый свет

Ситуация дольщиков «Чурилово Lake City» благополучнее, хотя их застройщик, «Речелстрой», расписался в невозможности продолжать строительство самостоятельно, а директор и учредитель компании Андрей Пязок , обвиняемый, как и Чурбаков, в мошенничестве, и вовсе содержится под стражей.

«Ситуация с достройкой первой очереди развивается по плану, — рассказал Сергей Сихарулидзе, в прошлом первый заместитель министра строительства области, а сегодня — управляющий АО «ФСК „Западный луч“. — Дом №3/30 (110 дольщиков), дом №3/12 (232 дольщика), дом №3/24 (98 дольщиков) сданы в эксплуатацию, дом №3/27 (229 дольщиков) будет сдан в мае 2018 года».

Кроме того, Сихарулидзе озвучил приятную для себя лично новость: на спецсчет «Речелстроя» поступили деньги за земельные участки, проданные еще осенью 2017 года. Компания «Столица», по словам управляющего «Западного луча», заплатила 83 миллиона, «Икар» — 38 миллионов. «57 миллионов мы уже получили, всего на сегодня к оплате — порядка 140 миллионов рублей, — резюмировал Сихарулидзе. — Получение остальных зависит от Андрея Пязока».

Напомним, до сих пор «Западный луч» работал над окончанием строительства объектов «Речелстроя» за свой счет. Дольщики указали застройщику, что в домах, о которых экс-заместитель министра сказал как о сданных в эксплуатацию, на самом деле еще продолжаются работы. «Это исправления замечания надзорных органов, — парировал Сихарулидзе. — Ну и благоустройство территории идет, ведь сдавались дома зимой».

Сергей Сихарулидзе долждался денег от предшественника

Правда, дату, когда дольщики наконец получат ключи от своего жилья, Сихарулидзе не озвучил.

На заседании присутствовали челябинцы, которые купили жилье не только в домах первой очереди «Чурилово LakeCity». Владельцы квартир во второй очереди спросили о своих перспективах. Перспективы пока призрачны: «Зеленый луч» готов разработать дорожную карту продолжения работы, а вице-губернатор Шаль и специалисты минстроя обещают ознакомиться с ней в течение недели, то есть всё станет известно к середине июня. Но дорожная карта не решает проблем финансирования. Как позже объяснил Сихарулидзе корреспонденту «ФедералПресс», только на первую очередь домов злополучного микрорайона требуется порядка 200 миллионов. Эту сумму «Западный луч» рассчитывает компенсировать, полность получив «земельные» деньги «Речелстроя» и продав нереализованные проблемной компанией квартиры.

Что делать с финансированием второй очереди — непонятно. Правда, и непроданных квартир в ней гораздо больше. Но зато генеральный директор «Речелстроя», который мог бы санкционировать передачу активов компании новому застройщику, сидит в СИЗО и не торопится подписывать финансовые документы.

«Мы сейчас изучаем бумаги «Речелстроя», — объяснил дольщикам Сергей Сихарулидзе. — Пязок заявлял, что его фирма вложила в «Чурилово LakeCity» порядка 300 миллионов рублей. Пробуем выяснить, куда делись эти деньги».