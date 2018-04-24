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В Вешняках в 2017 году было проведено более ста мероприятий
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В Вешняках в 2017 году было проведено более ста мероприятий 

Управа района Вешняки 54 минуты назад
Фото: Управа района Вешняки
В рамках выполнения государственного задания ГБУ «Центр Вешняки» проводит в нашем районе различные массовые мероприятия. Об этом жители узнали от главы управы района Вешняки Сергея Махова.
Он привёл данные, что в общей сложности в прошлом году данное учреждение организовало и провело 46 культурно-массовых и 61 физкультурное мероприятие.
Глава управы уточнил, что в них приняло участие 5875 жителей. Параллельно центр обеспечивал деятельность одиннадцати творческих коллективов. Более пятисот вешняковцев занимались в секциях по физической культуре и спорту, триста человек посещали творческие коллективы и кружки.
Сергей Махов добавил, что в 2017 году в ГБУ «Центр Вешняки» функционировало 147 объединений. Из них 53 являлись бесплатными, а 94 — платными. Всего них занимались 1 765 жителей.
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