В Вешняках в 2017 году было проведено более ста мероприятий

В рамках выполнения государственного задания ГБУ «Центр Вешняки» проводит в нашем районе различные массовые мероприятия. Об этом жители узнали от главы управы района Вешняки Сергея Махова

Он привёл данные, что в общей сложности в прошлом году данное учреждение организовало и провело 46 культурно-массовых и 61 физкультурное мероприятие.

Глава управы уточнил, что в них приняло участие 5875 жителей. Параллельно центр обеспечивал деятельность одиннадцати творческих коллективов. Более пятисот вешняковцев занимались в секциях по физической культуре и спорту, триста человек посещали творческие коллективы и кружки.

Сергей Махов добавил, что в 2017 году в ГБУ «Центр Вешняки» функционировало 147 объединений. Из них 53 являлись бесплатными, а 94 — платными. Всего них занимались 1 765 жителей.