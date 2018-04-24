В Совфеде заявили, что жизненно важные лекарства из США запрещены не будут 

Ответные санкции России в отношении США в части запрета на ввоз лекарств не должны касаться жизненно важных препаратов, необходимых для россиян, рассказал "Газете.Ru" председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"По итогам детального анализа законопроекта высказаны предложения по его совершенствованию, основанные на правовых позициях Конституционного Суда. Так, ограничения ввоза лекарств, произведенных в США, не должны ограничивать доступ на российский рынок лекарств адекватной стоимости, исходя из их важности для жизни и здоровья российских граждан", — отметил сенатор.
По словам парламентария, законопроект содержит необходимые ответные ограничительные меры.
"В заключении Комитета о законопроекте подчеркивается важность принятия предлагаемых мер, поскольку согласно правовой позиции Конституционного Суда применение каким-либо государством установленных вне надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорам санкций против России, следование режиму которых может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение, имеет существенное значение для публичных интересов", — пояснил член Верхней палаты парламента.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в отношении 90 американских препаратов ограничения на поставки в Россию действовать не будут.