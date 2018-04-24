Волонтеры школы №953 привели в порядок могилы Героев Советского Союза на Лианозовском кладбище

Волонтерский отряд школы № 953 принял участие в мемориально-патронатной акции по приведению в порядок могилы Героев Советского Союза на Лианозовском кладбище. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ранним воскресным утром представители волонтерского отряда «Новое поколение» пришли на Лианозовское кладбище для того, чтобы привести в порядок могилы Героев Советского Союза Василия Балебина и Ивана Маюрова. Активисты убрали старую траву и листву, собрали мусор, возложили цветы и зажгли свечу памяти, — отметил сотрудник школы.

По его словам, как только на улице установится теплая и солнечная погода, ребята вновь придут туда, чтобы покрасить ограду. (вт)