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Волонтеры школы №953 привели в порядок могилы Героев Советского Союза на Лианозовском кладбище
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Волонтеры школы №953 привели в порядок могилы Героев Советского Союза на Лианозовском кладбище 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Волонтерский отряд школы № 953 принял участие в мемориально-патронатной акции по приведению в порядок могилы Героев Советского Союза на Лианозовском кладбище. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ранним воскресным утром представители волонтерского отряда «Новое поколение» пришли на Лианозовское кладбище для того, чтобы привести в порядок могилы Героев Советского Союза Василия Балебина и Ивана Маюрова. Активисты убрали старую траву и листву, собрали мусор, возложили цветы и зажгли свечу памяти, — отметил сотрудник школы.
По его словам, как только на улице установится теплая и солнечная погода, ребята вновь придут туда, чтобы покрасить ограду. (вт)
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