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Оренбуржец отсудил у врачей 200 тысяч за забытый в теле марлевый тампон
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Оренбуржец отсудил у врачей 200 тысяч за забытый в теле марлевый тампон 

АиФ-Оренбург 54 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
Житель Оренбурга отсудил у больницы, в которой ему проводили операцию, 200 тысяч рублей за врачебную ошибку, сообщает прокуратура Дзержинского района.
Из материалов дела известно, что в феврале 2014 года в одной из городских больниц оренбуржцу удалили селезенку. Потом у него начались с проблемы с пищеварительной системой. В 2016 года гастроскопия показала, что в желудке мужчины находится инородное тело. Им оказалась марлевый тампон, который потом удалили.
Пострадавший обратился в суд для взыскания моральной компенсации, икс поддержала прокуратура.
« После проведения операции имели место неблагоприятные последствия — наличие инородного тела в области ложа селезенки, что привело к формированию абсцесса, миграция инородного тела в полость желудка с формированием свища стенки желудка, нарушение функции пищеварения», — говорится в заключении судебно-медицинской экспертизы.
Решение суда вступило в законную силу.
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