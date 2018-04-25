Оренбуржец отсудил у врачей 200 тысяч за забытый в теле марлевый тампон

Житель Оренбурга отсудил у больницы, в которой ему проводили операцию, 200 тысяч рублей за врачебную ошибку, сообщает прокуратура Дзержинского района.

Из материалов дела известно, что в феврале 2014 года в одной из городских больниц оренбуржцу удалили селезенку. Потом у него начались с проблемы с пищеварительной системой. В 2016 года гастроскопия показала, что в желудке мужчины находится инородное тело. Им оказалась марлевый тампон, который потом удалили.

Пострадавший обратился в суд для взыскания моральной компенсации, икс поддержала прокуратура

« После проведения операции имели место неблагоприятные последствия — наличие инородного тела в области ложа селезенки, что привело к формированию абсцесса, миграция инородного тела в полость желудка с формированием свища стенки желудка, нарушение функции пищеварения», — говорится в заключении судебно-медицинской экспертизы.

Решение суда вступило в законную силу.