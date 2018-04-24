О роли соцсетей в современной жизни поговорят в центре культуры на Дмитровке

Лекция об интернет-маркетинге и социальных сетях состоится в четверг, 26 апреля, в Центре культуры и творчества «Нега» на Дмитровском шоссе. Об этом рассказал художественный руководитель центра Андрей Никульшин

— Лекция предназначена для тех, кто желает получить ценные знания в области IT-технологий и развития интернета. Гости узнают об интернет-маркетинге и рекламе, поговорят о роли социальных сетей в современной жизни, — поделился Никульшин.

Мероприятие пройдет в рамках городской акции «Неделя IT-ликбезов». Начало в 19.00.

Адрес центра «Нега»: Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. Справки по телефону 8 (499) 976-58-95. (ео)