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О роли соцсетей в современной жизни поговорят в центре культуры на Дмитровке
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О роли соцсетей в современной жизни поговорят в центре культуры на Дмитровке 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Лекция об интернет-маркетинге и социальных сетях состоится в четверг, 26 апреля, в Центре культуры и творчества «Нега» на Дмитровском шоссе. Об этом рассказал художественный руководитель центра Андрей Никульшин.
— Лекция предназначена для тех, кто желает получить ценные знания в области IT-технологий и развития интернета. Гости узнают об интернет-маркетинге и рекламе, поговорят о роли социальных сетей в современной жизни, — поделился Никульшин.
Мероприятие пройдет в рамках городской акции «Неделя IT-ликбезов». Начало в 19.00.
Адрес центра «Нега»: Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. Справки по телефону 8 (499) 976-58-95. (ео)
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