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Росстат: уровень безработицы в России составил 5,1%
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Росстат: уровень безработицы в России составил 5,1% 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В России в первом квартале 2018 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям Международной организации труда (МОТ), отмечен в Центральном федеральном округе (3,1%), самый высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе (11,1%), сообщает
"Интерфакс"
со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).
Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в феврале составил 5,1% (без исключения сезонного фактора). В Москве уровень безработицы составил 1,3%, а в Санкт-Петербурге — 1,5%. В регионах самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии — 26% и в Республике Тыва — 12,2%.
В Центральном федеральном округе самый высокий уровень безработицы отмечен в Смоленской области (6,2%), ниже всего он в Москве. В Северо-Западном округе наибольшая безработица наблюдается в Карелии 9,6%, наименьшая — в Санкт-Петербурге.
В Южном федеральном округе самый высокой уровень зафиксирован в Калмыкии (10,7%), самый низкий — в Севастополе (4,3%). Приволжском округе больше всего безработных в Марий Эл (7,0%), меньше всего — в Татарстане (3,4%). В Уральском округе — в Курганской области (8,9%) и Ямало-Ненецком округе (2,3%), соответственно.
В Сибирском округе самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Республике Тыва, самый низкий — в Красноярской области (4,8%). В Дальневосточном округе самый высокой уровень — в Еврейской автономной области (9,2%), самый низкий — в Чукотском автономном округе (2,3%). Самый низкий уровень в Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается в Ставропольском крае (5,3%).
Среди безработных доля женщин в возрасте 15 лет и старше в марте составила 48,0%, городских жителей — 64,6%, молодежи до 25 лет — 18,2%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности — 24,4%.
Уровень безработицы среди сельских жителей (7,7%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,2%) в 1,8 раза (данные за март).
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