Росстат: уровень безработицы в России составил 5,1%

России в первом квартале 2018 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям Международной организации труда (МОТ), отмечен в Центральном федеральном округе (3,1%), самый высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе (11,1%), сообщает

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в феврале составил 5,1% (без исключения сезонного фактора). В Москве уровень безработицы составил 1,3%, а в Санкт-Петербурге — 1,5%. В регионах самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии — 26% и в Республике Тыва — 12,2%.

В Центральном федеральном округе самый высокий уровень безработицы отмечен в Смоленской области (6,2%), ниже всего он в Москве. В Северо-Западном округе наибольшая безработица наблюдается в Карелии 9,6%, наименьшая — в Санкт-Петербурге.

Среди безработных доля женщин в возрасте 15 лет и старше в марте составила 48,0%, городских жителей — 64,6%, молодежи до 25 лет — 18,2%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности — 24,4%.

Уровень безработицы среди сельских жителей (7,7%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,2%) в 1,8 раза (данные за март).