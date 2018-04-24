Саратов сравнили с большой свалкой

Жители областного центра предлагают штрафовать тех, кто мусорит на улицах и во дворах.

В частности, саратовец Олег Юсупов написал в социальной сети Facebook, как сам не раз видел граждан, выбрасывающих мусор прямо из окон многоэтажек.

«Погулял утром с собакой. Вот это не из мусорных баков ветром нанесло. Это из окон выбрасывают», — пишет очевидец, сопровождая свой пост красноречивой фотографией.

Причем, со слов жителя областного центра, такая картина наблюдается в городе десятилетиями: «Я приехал в Саратов из Новосибирска в июле 1985-м году. Поезд ехал со стороны Елшанки. До самого вокзала я смотрел в окно и был в шоке. Вдоль железной дороги город выглядел как большая свалка».

Критикующий антисанитарию в городе, предлагает взять инициативу в свои руки правоохранителям, которые, по его мнению, могут взять в руки фотокамеры и снимать вечерний Саратов: «За пару часов на камерах будут тысячи выброшенных окурков. Всех штрафуете и широко освещаете в прессе. Все просто, больше мусор в окна не бросают».

Фото: соцсети