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Саратов сравнили с большой свалкой
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Саратов сравнили с большой свалкой 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Жители областного центра предлагают штрафовать тех, кто мусорит на улицах и во дворах.
В частности, саратовец Олег Юсупов написал в социальной сети Facebook, как сам не раз видел граждан, выбрасывающих мусор прямо из окон многоэтажек.
«Погулял утром с собакой. Вот это не из мусорных баков ветром нанесло. Это из окон выбрасывают», — пишет очевидец, сопровождая свой пост красноречивой фотографией.
Причем, со слов жителя областного центра, такая картина наблюдается в городе десятилетиями: «Я приехал в Саратов из Новосибирска в июле 1985-м году. Поезд ехал со стороны Елшанки. До самого вокзала я смотрел в окно и был в шоке. Вдоль железной дороги город выглядел как большая свалка».
Критикующий антисанитарию в городе, предлагает взять инициативу в свои руки правоохранителям, которые, по его мнению, могут взять в руки фотокамеры и снимать вечерний Саратов: «За пару часов на камерах будут тысячи выброшенных окурков. Всех штрафуете и широко освещаете в прессе. Все просто, больше мусор в окна не бросают».
Фото: соцсети
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