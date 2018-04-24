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В Минпромторге определили ответственных за работу с санкционными компаниями
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В Минпромторге определили ответственных за работу с санкционными компаниями 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что определил ответственных в министерстве за работу с санкционными компаниями.
На прошлой неделе глава РСПП Александр Шохин сообщил, что предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в правительстве РФ структуру по реагированию на санкции, и тот согласился рассмотреть идею. Также на прошлой неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство в ближайшее время создаст при одном из ведомств специальную структуру для взаимодействия с попавшими под санкции компаниями и помощи им. При каком именно ведомстве будет создана такая структура, Силуанов не сказал.
"Я, не дожидаясь никаких нормативных решений, определил просто ответственных лиц среди своих заместителей, которые будут взаимодействовать. Если говорить про металлургию — это (Сергей — ред.) Цыб, мой заместитель. Если мы говорим про энергомаш — это (Василий — ред.) Осьмаков. Они все знают, что нужно делать. Опыт двух кризисов у двух коллег пройден. У нас и антикризисные комиссии были, знаем, как это все работает, как мониторить ситуацию", — сказал Мантуров журналистам.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и "Русал". Санкции также охватывают любые активы, доля попавших в список компаний в которых составляет более 50%.
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