В Минпромторге определили ответственных за работу с санкционными компаниями

"Я, не дожидаясь никаких нормативных решений, определил просто ответственных лиц среди своих заместителей, которые будут взаимодействовать. Если говорить про металлургию — это (Сергей — ред.) Цыб, мой заместитель. Если мы говорим про энергомаш — это (Василий — ред.) Осьмаков. Они все знают, что нужно делать. Опыт двух кризисов у двух коллег пройден. У нас и антикризисные комиссии были, знаем, как это все работает, как мониторить ситуацию", — сказал Мантуров журналистам.