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В Самаре создадут регламент предоставления мест на общественных кладбищах
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В Самаре создадут регламент предоставления мест на общественных кладбищах 

АиФ-Самара 45 минут назад
Фото: АиФ-Самара
По требованию прокурора администрация Самары приступила к разработке регламента предоставления земельных участков на общественных кладбищах, сообщает надзорное ведомство.
В ходе проведённой Прокуратурой Самары исполнения федерального законодательства в сфере ритуальных услуг установлено, что до настоящего времени органом местного самоуправления на законодательном уровне не урегулирован вопрос порядка и способа предоставления земельных участков на общественных кладбищах городского округа Самара для захоронения.
В нарушение закона в Самаре не регламентирован порядок предоставления земельных участков на общественных кладбищах для захоронения.
Прокуратурой города главе Самары внесено представление. Акт прокурорского реагирования признан обоснованным, в настоящее время власти города разрабатывают административный регламент предоставления земельных участков на общественных кладбищах.
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