В Самаре создадут регламент предоставления мест на общественных кладбищах

По требованию прокурора администрация Самары приступила к разработке регламента предоставления земельных участков на общественных кладбищах, сообщает надзорное ведомство.

В ходе проведённой Прокуратурой Самары исполнения федерального законодательства в сфере ритуальных услуг установлено, что до настоящего времени органом местного самоуправления на законодательном уровне не урегулирован вопрос порядка и способа предоставления земельных участков на общественных кладбищах городского округа Самара для захоронения.

В нарушение закона в Самаре не регламентирован порядок предоставления земельных участков на общественных кладбищах для захоронения.