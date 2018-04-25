В Самаре создадут регламент предоставления мест на общественных кладбищах 

По требованию прокурора администрация Самары приступила к разработке регламента предоставления земельных участков на общественных кладбищах, сообщает надзорное ведомство.
В ходе проведённой Прокуратурой Самары исполнения федерального законодательства в сфере ритуальных услуг установлено, что до настоящего времени органом местного самоуправления на законодательном уровне не урегулирован вопрос порядка и способа предоставления земельных участков на общественных кладбищах городского округа Самара для захоронения.
В нарушение закона в Самаре не регламентирован порядок предоставления земельных участков на общественных кладбищах для захоронения.
Прокуратурой города главе Самары внесено представление. Акт прокурорского реагирования признан обоснованным, в настоящее время власти города разрабатывают административный регламент предоставления земельных участков на общественных кладбищах.