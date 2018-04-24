В районе Тропарево-Никулино прошла акция «Миллион деревьев»

В юбилейном озеленении, проект которого был запущен в «Активном гражданине» 10 лет назад, приняли участие глава управы района Андрей Обухов, студенты МПГУ, представители местного отделения общественной палаты, сотрудники ГБУ «Жилищник», муниципальные депутаты, чернобыльцы и неравнодушные жители.

Посадки осуществлялись во дворе сразу двух жилых высоток на улице Никулинской,6, корп. 2 и корпус 1. У корпуса,1 укоренили 12 деревьев и 85 кустарников, а рядом с корпусом 2 — 75 кустарников. Растения выбрали сами жители, проголосовав на портале «Активный гражданин».

Оказалось, что в районе Тропарево— Никулино любят черемуху, ель, лапчатку кустарниковую, сирень и кизильник блестящий. Сирень вообще самый популярный у москвичей кустарник. Он прекрасно цветет и украшает парки и дворы столицы.

"Без сирени не могу себе представить родной двор. Кружевная пена пышных соцветий — это Врубель, моя юность, первая любовь…"— признается одна из участниц акции, жительница района Анна Петрова . С ней согласны соседи по дому. Они убеждены, что лишним дерево в столице быть не может. Москва , как поется в известной песне, найдет для него хоть краешек земли.

"Озеленение призвано улучшить экологическую ситуацию в нашем районе и в городе в целом, — убежден глава управы района Тропарево-Никулино Андрей Обухов, — важно, что жители сами выбрали породы деревьев, специалисты лишь скорректировали места их посадки. Ухаживать за насаждениями будут сотрудники местного ГБУ «Жилищник»… «Лапчатка кустарниковая удачно разместилась рядом с одноэтажной технической постройкой, когда растение достигнет максимальной высоты, оно частично скроет стены этого объекта, добавив в дворовый пейзаж зеленую нотку», — вступает в разговор общественный советник района, жительница дома на Никулинской, 6, корп.2 Ирина Банникова.

У жителей есть еще одна мечта — закрыть зеленой стеной из кустарника парковочный карман для машин, есть идея увеличить количество берез рядом с площадками тихого отдыха людей старшего поколения. Акция " Миллион деревьев" будет в районе продолжена.