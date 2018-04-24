Росгвардия будет охранять региональные резиденции полпредов президента

Здания резиденций полномочных представителей президента России в регионах с 2019 года будут находиться под охраной Росгвардии, отмечается в распоряжении Правительства, размещённом на официальном портале нормативной и правовой информации.

Как следует из документа, в список объектов, подлежащих обязательной охране подразделениями Росгвардии, войдут административные здания резиденций полпредов главы государства в Северо-Западном федеральном округе ( Санкт-Петербург ), Южном (Ростов-на-Дону), Северо-Кавказском ( Пятигорск ), Приволжском (Нижний Новгород), Уральском ( Екатеринбург ), Сибирском ( Новосибирск ) и Дальневосточном федеральных округах ( Хабаровск ).

Распоряжение вступит в силу с 1 января 2019 года.