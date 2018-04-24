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Росгвардия будет охранять региональные резиденции полпредов президента
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Росгвардия будет охранять региональные резиденции полпредов президента 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Здания резиденций полномочных представителей президента России в регионах с 2019 года будут находиться под охраной Росгвардии, отмечается в распоряжении Правительства, размещённом на официальном портале нормативной и правовой информации.
Как следует из документа, в список объектов, подлежащих обязательной охране подразделениями Росгвардии, войдут административные здания резиденций полпредов главы государства в Северо-Западном федеральном округе (Санкт-Петербург), Южном (Ростов-на-Дону), Северо-Кавказском (Пятигорск), Приволжском (Нижний Новгород), Уральском (Екатеринбург), Сибирском (Новосибирск) и Дальневосточном федеральных округах (Хабаровск).
Распоряжение вступит в силу с 1 января 2019 года.
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