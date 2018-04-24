В Швейцарии утки дважды за неделю нарушили скоростной режим

В швейцарской коммуне Кениц, расположенной недалеко от Берна , дорожная камера дважды за неделю сфотографировала утку, превысившую скорость. Птица летела низко, перемещаясь быстрее, чем позволено автомобилям. Арестовать нарушительницу не успели, сообщает Deutsche Welle

По данным местной полиции, утка пролетела над дорогой со скоростью 52 километра в час, превысив ограничение на 22 километра в час. Именно поэтому ее сфотографировала дорожная камера.

Забавно, что спустя три дня камера вновь запечатлела птицу, превысившую скорость на те же 22 километра в час. Трудно сказать, впрочем, была это одна и та же утка или разные.

Полицейские заявили, что будь на месте утки автомобилист, его бы лишили прав на месяц и обложили штрафом.