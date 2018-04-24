Россия завоевывает бумажный рынок в Латинской Америке и Африке

Каменская бумажно-картонная фабрика, перерабатывающая мусор в картон и бумагу для гофрирования, увеличила количество стран-потребителей своей продукции. В этом году были заключены контракты с Гватемалой Гондурасом , Сальвадором, Сенегалом , а также Венесуэлой

«Продукция сертифицирована по стандартам лесного попечительского совета FSC, что гарантирует, что продукция полностью произведена из ресурсов, происхождение и качество которых, находится под строгим контролем и управлением, и что самое главное, является абсолютно легальными с точки зрения налогового и природоохранного законодательства», — отмечают в пресс-службе фабрики.

Макулатура производится на пяти бумагоделательных машинах (БДМ), одна из которых была введена в эксплуатацию в 2013 году, благодаря крупнейшим на сегодняшний день в отечественной целлюлозно-бумажной промышленности инвестициям в размере 150 миллионов долларов.