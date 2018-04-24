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Россия завоевывает бумажный рынок в Латинской Америке и Африке
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Россия завоевывает бумажный рынок в Латинской Америке и Африке 

Ридус 1 час назад
Каменская бумажно-картонная фабрика, перерабатывающая мусор в картон и бумагу для гофрирования, увеличила количество стран-потребителей своей продукции. В этом году были заключены контракты с Гватемалой, Гондурасом, Сальвадором, Сенегалом, а также Венесуэлой.
«Продукция сертифицирована по стандартам лесного попечительского совета FSC, что гарантирует, что продукция полностью произведена из ресурсов, происхождение и качество которых, находится под строгим контролем и управлением, и что самое главное, является абсолютно легальными с точки зрения налогового и природоохранного законодательства», — отмечают в пресс-службе фабрики.
Макулатура производится на пяти бумагоделательных машинах (БДМ), одна из которых была введена в эксплуатацию в 2013 году, благодаря крупнейшим на сегодняшний день в отечественной целлюлозно-бумажной промышленности инвестициям в размере 150 миллионов долларов.
Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию обратил внимание, что несырьевой экспорт — один из важнейших источников роста экономики нашей страны. «Через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить», — заявил Путин.
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