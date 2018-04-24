В Сестрорецке водителей просят не давить серых жаб, а помочь им перейти дорогу

Петербургские экологи обратились к автомобилистам с просьбой помочь серым жабам во время миграции.

Как сообщает 24 апреля «Водитель Петербурга» со ссылкой на ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга », маршрут миграции этих земноводных проходит через 100-метровый участок дороги в заказнике «Сестрорецкое болото» Курортного района, из-за чего жабы в большом количестве гибнут под колесами машин.

Экологи попросили автомобилистов быть внимательнее во время проезда по этому участку и не только не давить жаб, но и помочь им быстрее перебраться через опасный участок. Отмечается, что земноводных можно спокойно переносить голыми руками — для человека они совершенно неопасны.

Серая, или обыкновенная жаба, — самая крупная представительница этого рода в Европе. Особенностью вида является тот факт, что жабы передвигаются пешком, а не прыжками. Подпрыгивать они начинают, только когда находятся в обескураженном состоянии, то есть чувствуют, что на них нападают.

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