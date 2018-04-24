«Действовали наивно». Финансовый омбудсмен прокомментировал арест сотрудника ЦБ и его отца

Финансовый омбудсмен Павел Медведев прокомментировал Business FM арест главного экономиста банковского надзора ЦБ по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича и его отца Игоря Юргелевича, который ранее работал в этом же подразделении в ЦБ. Их подозревают в вымогательстве.

По словам Павла Медведева, банкиры напряжены в связи с тем, что им надо отчитываться перед ЦБ, и это создает хороший фундамент для мошенников, чтобы шантажировать:

— Кто-то из моих давних знакомых из ЦБ мне просто рассказал этот факт, что они попались. Как я понял, мол, очень уж они прямолинейно и наивно действовали. Говорят, что «жучки» ходят вообще без всяких должностей, пытаются что-то выжать из банка. Во всяком случае, лет 10-15 назад таких разговоров было очень много, сейчас таких разговоров стало значительно меньше. Банкиры не то что испуганы — напряжены в связи с тем, что им надо отчитываться перед ЦБ. Поэтому, если появляется мошенник, у него психологически хороший фундамент для того, чтобы шантажировать.

— Сейчас стало меньше таких случаев?

— К сожалению, статистика так плохо устроена, что я всякий раз вздрагиваю, когда говорят: меньше стали воровать деньги с карточек. Откуда вы знаете? Начинаешь спрашивать: как вы считаете? И оказывается, никто не знает, как считают. А я знаю. Мне граждане присылают ответы банков: это вы сами сняли деньги с вашей карточки, потому что все процедуры, необходимые для того, чтобы мы списали деньги с вашей карточки, были выполнены. Мне всегда хочется написать в банк вопрос: а вы бы списали, если бы все процедуры не были выполнены? Вот так устроена статистика, а уж по шантажу и выдавливанию взяток статистика устроена, наверное, еще хуже.