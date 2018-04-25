Зачем пожилые люди в Японии совершают преступления, пытаясь попасть в тюрьму

Япония страдает от старения населения, где 27% жителей имеют возраст больше 65 лет. Как известно, старики нуждаются в заботе и помощи от родственников, но в Стране восходящего солнца семьи не могут обеспечить постоянный уход за пожилыми людьми, что вылилось в новую проблему.

Согласно старым традициям, в Японии проявляли заботу к пожилым родственникам, но на данный момент проблема ограниченности ресурсов привела к тому, что люди в возрасте ощущают себя изолированным и ненужным. Особенно женщины здесь не имеют полной независимости, поэтому на старости лет им приходится еще тяжелее. В итоге они находят прибежище и уход в местных тюрьмах, куда попадают специально, совершая кражи или другие мелкие противозаконные действия. Согласно отчету Bloomberg , едва ли не каждая пятая заключенная этой страны является пожилой. Причем большинство из них попадают в тюрьму из-за кражи продуктов супермаркете, а также правительство выяснило, что такие гражданки жили одни или у них не имелось родственников, которые могли бы помочь в сложной ситуации. В период с 1980 по 2015 год количество женщин, которые в старости живут одни и без помощи, увеличилось до 6 миллионов человек.

Ситуацию видят в тюрьмах Японии и стараются понять ситуацию этих заключенных. Начальница женской тюрьмы Ивакуни отмечает, что у некоторых есть семья и свой дом, но это вовсе не означает, что они чувствуют себя там комфортно. Некоторых воспринимают только как человека, который делает что-то по дому. Одна 80-летняя заключенная рассказала, что она сбежала в тюрьму от супруга, который перенес инсульт, и ей было тяжело за ним ухаживать. К тому же, он страдал от паранойи и деменции, что делало уход трудным еще и в эмоциональном плане. В пределах тюрьмы японки могут рассчитывать на специальных надзирателей, которые оказывают им помощь с душем и посещением туалетов. В ночную пору указанные функции выполняют охранники. Обязанности надзирателей в МЛС стали походить на труд сиделок или медсестер, что также спровоцировало увеличение медицинских счетов тюрем. К 2015 эта сумма превысила 6 млрд иен, что на 80% выше, чем в 2005 году. К тому же больше трети надзирателей ушли с рабочих мест, что привело к нехватке подготовленного персонала. Власти стараются решить проблему посредством реабилитационной программы для пожилых дам, которые уже вышли из тюрем. Чтобы гражданки не захотели снова за решетку, согласно законодательству, они будут получать материальную помощь от государства и органов соцобслуживания.]]>