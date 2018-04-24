Турчинов порассуждал об «ордынской жестокости и рабской озлобленности» россиян

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов опубликовал на своем сайте эссе о том, как классики русской литературы помогают «раскрыть суть русской души».

Турчинов в том числе приводит фрагмент повести Льва Толстого «Хаджи-Мурат», в котором главный герой возвращается в свой аул после набега царских войск.

«Эта страшная смесь ордынской жестокости, таежного хамства и многовековой рабской озлобленности и создали феномен российского народа. Он опасен и разрушителен, склонен к агрессии (бессмысленной и беспощадной). Тоталитарная форма государственности для него является необходимой системой сдерживания и укрощения. Война стала для русских формой самореализации, когда не сдерживают, когда можно проявить свое нутро», — прокомментировал приведенный фрагмент Турчинов.

Кроме того, по мнению политика, строка «Прощай, немытая Россия …» из стихотворения Михаила Лермонтова «очень больно ударила по самолюбию российского народа, взрощенного на лучших традициях мировой литературы».

«Попытки объяснить, что все-таки имел в виду Лермонтов, даже с привлечением «особо тонко чувствующего его бунтарскую натуру», дальнего родственника, не позволили имперским пропагандистам убедительно «отмыть» отечество на фоне построения целостной картины величия и вселенского мессианства российского народа», — написал секретарь СНБО. Возможно, он имел в виду комментарий правнучатого племянника Лермонтова относительно прочтения стихотворения президентом Украины Петром Порошенко , которым тот поздравил сограждан с введением безвизового режима с Евросоюзом в 2017 году.

«У каждого народа во все времена есть свои классики. Их отличает от сотен тысяч современников не просто талант. (…) Классик не льстит толпе и власти. Для него правда важнее признания. Его могут бросить за решетку, убить, отлучить от церкви, ему могут плевать в лицо, но он не разменяет свои убеждения, свой талант, свою правду на гонорары и аплодисменты. Он — классик, он творец для вечности. Как же нам сегодня не хватает классиков в литературе, в журналистике, в политике и в жизни», — резюмировал политик.