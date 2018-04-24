Госсовет Китая выпустил доклад о нарушениях прав человека в США

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости Госсовет КНР во вторник опубликовал доклад «О правах человека в США в 2017 году» в ответ на опубликованный ранее доклад госдепа , отметив, что Вашингтон сам себя назначил «судьей нравственности» и «защитником прав человека», при том что в США в этой сфере наблюдается тенденция постоянного ухудшения.

КНДР, Мьянму, Китай, Иран, Турцию, Венесуэлу и Россию. В минувшую пятницу госдепартамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, в котором подверг критике Сирию

"20 апреля госдепартамент США опубликовал доклад о соблюдении прав человека в мире в 2017 году. Продолжая играть роль «защитника прав человека» и считая себя «судьей морали и нравственности», США произвольно осуждают внутренние дела и обстановку в сфере прав человека в других странах, их критика отличается абсурдностью и заблуждениями, такое ощущение, что в этом мире только в США ситуация в сфера соблюдения прав человека идеальная", — говорится в опубликованном документе.

Подчеркивается, что «оглядываясь на 2017 год, обладающие чувством справедливости люди заметят, что отчеты о правах человека в самих США пестрят преступлениями, более того, заметна тенденция их дальнейшего ухудшения».

"Уровень преступности в США растет, власти до сих пор не могут решить проблему с огнестрельным оружием, непрерывно увеличивается число преступлений с его применением, жестокость полиции при выполнении служебных обязанностей вызывает резонансные протесты, правительство бесцеремонно и произвольно вмешивается в личную жизнь граждан в интернете и нарушает все границы личной неприкосновенности, жизнь и свобода населения подвергаются серьезной угрозе", — говорится в докладе.

В докладе Госсовета КНР отмечается, что в США продолжают ухудшаться межрасовые отношения, все чаще на территории США происходят конфликты именно на почве расовой ненависти. Как пример приводится статистика по судебным делам, которая свидетельствует, что в США мужчина с темным цветом кожи в среднем получает срок тюремного заключения на 19,1% больше, чем оказавшийся в аналогичной ситуации представитель европеоидной расы. Подчеркивается, что зарплата представителей различных нацменьшинств в США значительно ниже. А уровень дискриминации в отношении мусульман стала даже выше, чем после терактов 11 сентября 2001 года.

Китайские аналитики также отметили высокий уровень бедности в США, где более 40 миллионов человек живут за чертой бедности, при этом 18,5 миллиона — в глубокой нищете. Большую озабоченность, согласно докладу Госсовета, вызывают проблемы предоставления образовательных и медицинских услуг, а также обеспечения безопасности несовершеннолетних.

Также в настоящий момент в США высок уровень дискриминации женщин, которые все чаще становятся жертвами психологического, физического и сексуального насилия. От насилия, в том числе и сексуального, не защищены и дети, издевательствам и преследованию подвергаются люди с ограниченными возможностями.

Доклад китайских властей напоминает также о случаях массовой стрельбы в разных штатах США, которые в последнее время участились и унесли сотни жизней. Упоминается стрельба в Лас-Вегасе, где погибли 60 человек и пострадали более 500, частым явлением стала стрельба в школах и в местах массового скопления людей.

Госсовет КНР отмечает, что военные операции США в других странах стали причиной гибели большого числа людей и многочисленных нарушений прав человека.