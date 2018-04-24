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Рубль растет на дорогой нефти и снижении геополитических рисков
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Рубль растет на дорогой нефти и снижении геополитических рисков 

Прайм 38 минут назад
Рубль днем во вторник торгуется в умеренном плюсе против основных резервных валют, отыгрывая некоторое ослабление геополитических рисков. Дорогая нефть также поддерживает курс рубля.
Курс доллара к рублю расчетами «завтра» на 15.45 мск снижался на 17 копеек, до 61,64 рубля, курс евро — на 22 копейки и равнялся 75,21 рубля.
Рубль пытается расти
Российская валюта во вторник днем торгуется в плюсе против доллара и евро. Поддержка рублю приходит от нефти, обновившей во вторник максимум с ноября 2014 года.
Участники рынка «черного золота» оценивают риски отказа США от ядерного соглашения с Ираном и восстановления санкций против этого третьего по величине производителя нефти в мире. США должны до 12 мая решить эти вопросы.
Кроме того, поддержка рублю приходит от надежд на ослабление геополитических рисков обострения отношений между США и РФ. Накануне минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство в понедельник заявило, что США могут и вовсе снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.
Наконец, ЦБ умерил свои валютные аппетиты и снизил покупки валюты для минфина РФ до 10,7 миллиарда рублей в прошлую пятницу с предыдущих 17,5 миллиарда.
В итоге доллар и евро днем снижались к рублю на 0,3% каждый. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 4,6 тысячи рублей за баррель.
Прогнозы
Все-таки по-прежнему неустойчивым с точки зрения рубля остается санкционный фон: вчера главы МИДов G7 в ходе саммита в Торонто не исключили возможности ужесточения санкций против России, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.
"Подобного рода заявления звучат достаточно часто в последнее время, однако не исключено, что это может добавить дополнительной нервозности российскому рынку на валютных торгах", — добавил он.
Коррекция нефтяных цен на 7-10% вниз неизбежна и может случиться уже при появлении конкретики по иранскому вопросу (независимо от его решения), говорит, в свою очередь, Владимир Веденеев из УК «Райффайзен Капитал», рассуждая о факторах динамики курса рубля.
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