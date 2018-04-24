Холманских призвал журналистов больше писать про оборонщиков, а СМИ пожаловались на «закрытость» заводов 

По словам уральского полпреда, развитие высоких технологий требует не только финансов, но и изменения мышления россиян.
«При этом нельзя обойтись без ломки деструктивных стереотипов», — сказал полпред.
К таким стереотипам он отнес представления о том, что Россия обречена быть экспортером сырья, что отечественная наукоемкая продукция — копии западных образцов или переделки советского наследия, что производство высокотехнологичной продукции возможно только в военной сфере. Поэтому продвижение оборонных предприятий имеет «не только корпоративное, но и политическое значение», заключил Холманских.
По словам журналистов, заводы зачастую отказываются освещать новейшие технологии.
«Если есть задача перед СМИ, то мы готовы ее выполнить, но мы должны попасть на предприятия. А многие говорят: когда нам понадобится, мы вас позовем. Государственный ракетный центр в Миассе — проблема из проблем», — пожаловалась директор челябинского ОТВ Светлана Яремчук. Она предложила пресс-службам предприятий создавать собственный контент, приведя в пример телепрограммы «Росатома».
Главред филиала «Российской газеты» в Екатеринбурге Сергей Салыгин посетовал, что головные компании многих уральских предприятий находятся в Москве, из-за чего столичным журналистам легче договориться об освещении, чем местным. Салыгин предложил давать установку сверху «доводить лучшие практики до народа».
Еще одну проблему, с которой уральские СМИ сталкиваются чаще, чем федеральные, отметил главред «Южноуральской панорамы» Андрей Трушников. «У нас нет экспертного сообщества, которое стояло бы между промышленниками и журналистами. Нет экспертов, которые давали бы аналитические выкладки, не являющиеся рекламными», — пожаловался он.
Главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин предложил включать освещение деятельности ОПК в госзадание для региональных и муниципальных изданий. Еще одна идея Полянина — сформировать пул журналистов, специализирующихся на «оборонке». Гендиректор «Уралинформбюро» Вадим Дынин развил тему, выступив с инициативой создания федерального клуба «Щит Родины», куда входили бы «проверенные» сотрудники СМИ. Игорь Холманских остудил пыл журналиста, предложив «обкатать» идею на Урале.
«На федеральный уровень мы должны выйти с готовым продуктом», — объяснил он.