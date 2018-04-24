Холманских призвал журналистов больше писать про оборонщиков, а СМИ пожаловались на «закрытость» заводов

По словам уральского полпреда, развитие высоких технологий требует не только финансов, но и изменения мышления россиян.

«При этом нельзя обойтись без ломки деструктивных стереотипов», — сказал полпред.

К таким стереотипам он отнес представления о том, что Россия обречена быть экспортером сырья, что отечественная наукоемкая продукция — копии западных образцов или переделки советского наследия, что производство высокотехнологичной продукции возможно только в военной сфере. Поэтому продвижение оборонных предприятий имеет «не только корпоративное, но и политическое значение», заключил Холманских.

По словам журналистов, заводы зачастую отказываются освещать новейшие технологии.

«Если есть задача перед СМИ, то мы готовы ее выполнить, но мы должны попасть на предприятия. А многие говорят: когда нам понадобится, мы вас позовем. Государственный ракетный центр в Миассе — проблема из проблем», — пожаловалась директор челябинского ОТВ Светлана Яремчук . Она предложила пресс-службам предприятий создавать собственный контент, приведя в пример телепрограммы «Росатома»

Главред филиала « Российской газеты » в Екатеринбурге Сергей Салыгин посетовал, что головные компании многих уральских предприятий находятся в Москве , из-за чего столичным журналистам легче договориться об освещении, чем местным. Салыгин предложил давать установку сверху «доводить лучшие практики до народа».

Еще одну проблему, с которой уральские СМИ сталкиваются чаще, чем федеральные, отметил главред «Южноуральской панорамы» Андрей Трушников . «У нас нет экспертного сообщества, которое стояло бы между промышленниками и журналистами. Нет экспертов, которые давали бы аналитические выкладки, не являющиеся рекламными», — пожаловался он.

«На федеральный уровень мы должны выйти с готовым продуктом», — объяснил он.