Консульство китайской провинции Хэйлунцзян откроют в Приморье

Заместители глав регионов обсудили основные направления сотрудничества между Приморьем и китайской провинцией, а также планы совместной работы в сфере развития туризма, транспортной логистики, экономики и промышленности.

Как отметил Дмитрий Братыненко , Приморье открыто для сотрудничества и готово предоставить иностранным инвесторам беспрецедентные механизмы поддержки бизнеса.

«На территории края действуют преференции для резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток . Мы готовы рассматривать предложения со стороны зарубежных инвесторов», — отметил он.

Заместитель главы региона также добавил, что в этом году в Приморье пройдет ряд масштабных мероприятий, на которых делегаты провинции Хэйлунцзян станут желанными гостями.

«Речь идет о Тихоокеанском туристском форуме, праздновании Дня Победы, Восточном экономическом форуме, кинофестивале «Меридианы Тихого», Морском салоне. Приглашаю вас от имени врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко принять участие в этих и многих других мероприятиях», — сообщил Дмитрий Братыненко.

Юймэй Цзя подтвердила, что делегация провинции примет участие в ВЭФ-2018.

«Уверена, что в этом году нас ждет серьезная экономическая повестка и много новых контактов. Это очень важно для развития бизнеса между нашими регионами и странами», — отменила она.

Вице-губернатор провинции Хэйлунцзян также добавила, что многие жители Китая считают Владивосток туристически привлекательным городом

«Сейчас активно ведется разговор о строительстве железной дороги, которая соединит Россию и Китай через Приморье. Уверена, что этот проект повысит туристический поток и укрепит действующие экономические связи», — добавила Юймэй Цзя.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства, которое, по мнению китайской стороны, в Приморье имеет большой потенциал.

В завершение встречи вице-губернатор провинции анонсировала, что для укрепления сотрудничества между регионами в Приморье откроется дальневосточное отделение консульства Хэйлунцзян.