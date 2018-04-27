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На «Ядрово» испытали оборудование для дегазации
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На «Ядрово» испытали оборудование для дегазации 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Специалисты компании «Multriwell» провели на полигоне «Ядрово» тестовый прокол и установку гибкой вертикальной скважины с помощью иглы-стичера. Об этом Ленте.ру рассказали в правительстве Московской области в пятницу, 27 апреля.
«Тест прошел успешно, мы очень довольны, сегодня мы готовим машину, чтобы она была готова к завтрашнему утру. Завтрашние работы будут проведены на площади в 3000 квадратных метров. Через каждые три метра будет производиться проколы, сверху они будут покрываться изолирующим материалом», — сказал коммерческий директор компаний Multriwell и Trisoplast Mineral Liners Юджин Тиммерманс
Представитель оператора полигона «Ядрово» Максим Конопко рассказал, что голландская компания планирует выполнить все работы по монтажу системы дегазации за 4-5 недель, при этом проколы специально будут проводить поэтапно. «Это обусловлено спецификой технологии. Те проколы, которые будут делаться, сразу буду обвязываться горизонтальными дренами (система сбора свалочного газа), сразу накрываться непроницаемым слоем текстиля и пластика, и накрываться это все будет грунтом, поэтому никакого дополнительного выхода газа не будет», — сообщил Максим Конопко.
«У нас есть оборудование, которое фиксирует количество выбросов, если будет какая-то внештатная ситуация, об этом сообщится. Это прибор для фиксации газов: кислорода, сероводорода, метана и углекислого газа. Этот процесс безопасный», — добавил Юджин Тиммерманс.
23 апреля на полигон «Ядрово» из Нидерландов был доставлен грузовик с газосборными трубами и комплектующими для системы дегазации. В машине прибыли комплектующие для двух типов дренажных скважин: горизонтальных и вертикальных, с помощью которых и будет собираться свалочный газ из тела полигона. Они изготовлены из специальных композитных материалов, газо и водонепроницаемы, имеют срок службы более 15 лет.
Ранее из Голландии в Россию приехал большегруз с изоляционным материалом Trisoplast Mineral Liner, который состоит из песка, бентонита и полимерной добавки. Он будет использован для гидроизоляции и газоизоляции газосборных колодцев.
2 апреля подмосковный губернатор Андрей Воробьев провел совещание на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе. На следующий день он заявил, что на всех действующих в регионе мусорных полигонах проводится активная работа по дегазации и сбору фильтрата.
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