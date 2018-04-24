Псковского управдома оштрафовали за монополию на связь

Чтобы предоставлять жильцам услуги кабельного телевидения и Интернета, провайдеру требуется доступ к техническим помещениям. Как говорится в Жилищном кодексе РФ , требовать у операторов связи плату за аренду этих помещений вправе только собственники квартир — и только при наличии положительного решения общедомового собрания жильцов. При этом закон о защите конкуренции запрещает делить поставщиков на «своих» и «чужих», требуя с «неугодных» операторов связи повышенную арендную плату.

— В доме, о котором идет речь, услуги связи жильцам много лет оказывал один провайдер, не плативший никаких денег за аренду общедомового имущества, — сообщила заместитель руководителя псковского УФАС Татьяна Бойко . — Когда другой провайдер попытался сделать то же самое, УК поначалу просто не пустила его в технические помещения, где должно размещаться телекоммуникационное оборудование. После жалобы в УФАС управляющая компания заключила договор со «своим» оператором связи, предоставив ему в аренду общедомовое имущество за пятьсот рублей в месяц. А «чужаку» предложила заключить тот же договор, но платить пять тысяч рублей в месяц. При этом коммунальщики «забыли» узнать мнение жильцов, которые являются законными владельцами общедомовых помещений.

Сотрудники антимонопольной службы посчитали, что УК таким образом пыталась координировать деятельность операторов связи и создавала препятствия для работы одного из конкурентов. Сейчас компания должна устранить нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, коммунальщикам грозит крупный штраф — больше полумиллиона рублей.