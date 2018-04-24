Ещё
Псковского управдома оштрафовали за монополию на связь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Псковского управдома оштрафовали за монополию на связь 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Чтобы предоставлять жильцам услуги кабельного телевидения и Интернета, провайдеру требуется доступ к техническим помещениям. Как говорится в Жилищном кодексе РФ, требовать у операторов связи плату за аренду этих помещений вправе только собственники квартир — и только при наличии положительного решения общедомового собрания жильцов. При этом закон о защите конкуренции запрещает делить поставщиков на «своих» и «чужих», требуя с «неугодных» операторов связи повышенную арендную плату.
— В доме, о котором идет речь, услуги связи жильцам много лет оказывал один провайдер, не плативший никаких денег за аренду общедомового имущества, — сообщила заместитель руководителя псковского УФАС Татьяна Бойко. — Когда другой провайдер попытался сделать то же самое, УК поначалу просто не пустила его в технические помещения, где должно размещаться телекоммуникационное оборудование. После жалобы в УФАС управляющая компания заключила договор со «своим» оператором связи, предоставив ему в аренду общедомовое имущество за пятьсот рублей в месяц. А «чужаку» предложила заключить тот же договор, но платить пять тысяч рублей в месяц. При этом коммунальщики «забыли» узнать мнение жильцов, которые являются законными владельцами общедомовых помещений.
Сотрудники антимонопольной службы посчитали, что УК таким образом пыталась координировать деятельность операторов связи и создавала препятствия для работы одного из конкурентов. Сейчас компания должна устранить нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, коммунальщикам грозит крупный штраф — больше полумиллиона рублей.
Случай, о котором идет речь, произошел в городе Великие Луки. Однако подобные нарушения, по словам Татьяны Бойко, недавно фиксировались и в Пскове.
Российская Газета: последние новости
В Ленобласти накануне посевной обнаружились проблемы АПК Лукашенко обратиться с посланием к белорусскому народу и парламенту Швейцарский банк выиграл суд о миллионах ГДР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»185
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву27
Совет Европы пригрозил наказать Россию76
В московском метро произошло ЧП8
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ97
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение