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Глава МИД Македонии рассказал в ПАСЕ об отношении своей страны к ЕС и НАТО
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Глава МИД Македонии рассказал в ПАСЕ об отношении своей страны к ЕС и НАТО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава МИД Македонии Никола Димитров рассказал в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) об отношении своей страны к ЕС и НАТО.
Выступая во вторник перед парламентариями, он отметил, что «если говорить о внешней политике, то мы особо подчеркиваем важность нашей интеграции в ЕС и НАТО». При этом Димитров отметил «важность добрососедских отношений и регионального сотрудничества».
Коснувшись переговоров с Грецией по названию страны, глава МИД Македонии сказал, что «мы хотим добиться большей дифференциации между Македонией-страной и Македонией-регионом в составе Греции».
"Мы хотим это сделать так, чтобы не нанести никому ущерб и чтобы не нанести ущерб идентичности по обе стороны границы. Если нам удастся это сделать, это будет колоссальным прорывом", — добавил министр.
Как сообщил Димитров, «отсюда сегодня вечером улетаю в Вену, где пройдет новый раунд этих переговоров».
"Это решение не невозможно, но в то же время я не хочу недооценивать трудности, которые ожидают нас на этом пути потому, что это проблема, которая сохраняется уже более двух десятилетий", — сказал министр иностранных дел Македонии.
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