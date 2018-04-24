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Еще 59 подъемных платформ для маломобильных групп населения установят в подъездах жилых домов в Москве
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Еще 59 подъемных платформ для маломобильных групп населения установят в подъездах жилых домов в Москве 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Еще почти 60 подъемных платформ для маломобильных групп населения установят в подъездах жилых домов в Москве, сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«В скором времени в подъездах жилых домов столицы появятся еще 59 подъемных платформ для маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.
Как уточнила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, которую цитирует пресс-служба, проекты на их установку уже получили положительные заключения ведомства. «Подъемные платформы будут установлены в подъездах многоквартирных домов в СЗАО (21 платформа), САО (10 платформ), СВАО (семь платформ), ЮАО (13 платформ) и ВАО (пять платформ). На юго-востоке столице появятся две платформы, а на западе — одна», — уточнили в пресс-службе.
В Москомэкспертизе отметили, что подъемники обеспечат беспрепятственный доступ в подъезд маломобильным группам населения. Проектами предусматривается установка в подъездах подъемных платформ вертикального перемещения, обустройство входных групп, устройство наружных пандусов с ограждением, а также замена наружных и тамбурных дверных блоков с оборудованием их системой автоматического открывания и доводчиком.
«Всего Мосгосэкспертизой с начала 2018 г. было согласовано более 130 проектов на установку подъемных платформ для маломобильных групп населения», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
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