Общероссийская база вакансий «Работа в России» содержит уже 91 псковскую вакансию по стажировке 

Комитет по труду и занятости населения администрации Псковской области напомнил жителям региона, что в целях повышения занятости граждан функционирует информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России». На портале формируется база вакансий из различных источников, в том числе из регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения и непосредственно от работодателей. В 2016 году на портале создан раздел о трудоустройстве инвалидов, который позволяет осуществлять поиск вакансий в зависимости от ограничений функций жизнедеятельности инвалида и получить доступ к информации о квотируемых рабочих местах. По состоянию на 23 апреля в банке данных области есть258 рабочих мест, подходящих для инвалидов, из них по квотируемым местам для инвалидов 216 рабочих мест. Для организации занятости молодежи на сайте с октября прошлого года формируется база вакансий по стажировке из различных источников, в том числе из регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения и непосредственно от работодателей. На сегодня в банке данных вакансий на Портале в Псковской области по стажировке работодателями заявлено 91 рабочее место. Также Роструд запустил первую общероссийскую социальную сеть деловых контактов Skillsnet. На сайте размещен новый модуль «Иностранная рабочая сила» и доработана подсистема «Личный кабинет работодателя» В целях реализации Соглашения Роструда и Правительства Узбекистана о применении на Портале размещения вакансий для осуществления временной деятельности граждан Республики Узбекистан на территории России. По состоянию на 23 апреля на сайте зарегистрированы 24 работодателя, которые привлекают на территории области к осуществлению трудовой деятельности иностранную рабочую силу. Данные организации имеют личный кабинет и возможность размещать вакансии для граждан Узбекистана. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».