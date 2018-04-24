Фирсов: Если бы Луценко бросил в урну бутылку алкоголя со словами «бросаю пить», это было бы социальной рекламой

«Если бы Юрий Луценко шел с бутылкой алкоголя и бросил ее в урну, со словами „бросаю пить“, и это показали бы в ролике, это было бы социальной рекламой», — заявил в эфире канала NewsOne нардеп экс-депутат Егор Фирсов

Комментируя скандал, который разгорелся в Украине в связи с демонстрацией на украинском телевидении ролика в главной роли с Юрием Луценко, который раскрывает резонансные преступления и возвращает деньги в бюджет. Фирсов считает ролик откровенной политической рекламой.

Кроме того, он сообщил, что ни одно государственное ведомство не взяло на себя ответственность за выпуск этого ролика.

Генеральная прокуратура заявила, что не знает, как эта реклама попала на телевидение и кто за ней стоит. Агентство телевидения и радиовещания так же не в курсе», — сказал политик.

Он пояснил, что это система, которая создана в государстве, где нет ответственности ни у кого и ни перед кем.

«Социальная реклама создается за бюджетные деньги, она не бесплатна для налогоплательщиков и крутится на частных телевизионных каналах», — сказал экс-депутат. Он считает, что мотивом к таким действиям, является начало предвыборной политической игры Луценко.

«БПП — фракция, которая не имеет политического будущего, потому что в ней сосредоточились коррупционеры: такие как Розенблат, Грановский и Кононенко, и так далее. И в этих условиях Луценко начинает вести свою, отдельную от партии, игру создания своего рейтинга. Для этого он решил выбрать самый дешевый и незамысловатый путь — создание рекламы за государственные деньги», — резюмировал Фирсов.

Напомним, что украинский Центр противодействия коррупции подал в суд на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за то, что он дал статус социальной рекламы ролику «Мы выполняем закон. Устанавливаем справедливость», где восхваляют генпрокурора Юрия Луценко.

1 июня состоится заседание суда, на которое Луценко вызван в качестве третьего лица в деле.