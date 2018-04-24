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Кандидаты на должность городского головы представили депутатам свои программы
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Кандидаты на должность городского головы представили депутатам свои программы 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
24 апреля на заседании комиссии по проведению конкурса на замещение должности городского головы, которое прошло под председательством главы городского самоуправления Калуги Александра Иванова, было проведено собеседование с кандидатами — Виталием Еремеевым и Дмитрием Разумовским. Оба представили свои концепции социально-экономического развития Калуги. Как сообщили вы пресс-службе городской думы Калуги, руководитель департамента отраслевого развития Агентства по технологическому развитию Виталий Еремеев основной упор в своей концепции сделал на рост населения Калуги до полумиллиона человек и создании ста тысяч новых рабочих мест за счёт развития сектора информационных технологий, привлечения инвестиций и создания малых промышленных предприятий. Исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский в числе приоритетов назвал создание комфортной городской среды, развитие промышленного комплекса Калуги, персонификацию социальной политики, расселение ветхого и аварийного жилья с последующей комплексной застройкой, модернизацию системы ЖКХ, с привлечением инструментов государственно-частного партнёрства, создание индустрии переработки отходов и эффективной системы уборки города, а также внедрение передовых технологий в систему муниципального управления. Фото пресс-службы городской думы Калуги Напомним, решение о том, кто возглавит городскую управу Калуги будут приняты депутатами городской думы 27 апреля. В тот же день городской голова официально вступит в должность.
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