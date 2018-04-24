Кандидаты на должность городского головы представили депутатам свои программы 

24 апреля на заседании комиссии по проведению конкурса на замещение должности городского головы, которое прошло под председательством главы городского самоуправления Калуги Александра Иванова, было проведено собеседование с кандидатами — Виталием Еремеевым и Дмитрием Разумовским. Оба представили свои концепции социально-экономического развития Калуги. Как сообщили вы пресс-службе городской думы Калуги, руководитель департамента отраслевого развития Агентства по технологическому развитию Виталий Еремеев основной упор в своей концепции сделал на рост населения Калуги до полумиллиона человек и создании ста тысяч новых рабочих мест за счёт развития сектора информационных технологий, привлечения инвестиций и создания малых промышленных предприятий. Исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский в числе приоритетов назвал создание комфортной городской среды, развитие промышленного комплекса Калуги, персонификацию социальной политики, расселение ветхого и аварийного жилья с последующей комплексной застройкой, модернизацию системы ЖКХ, с привлечением инструментов государственно-частного партнёрства, создание индустрии переработки отходов и эффективной системы уборки города, а также внедрение передовых технологий в систему муниципального управления. Фото пресс-службы городской думы Калуги Напомним, решение о том, кто возглавит городскую управу Калуги будут приняты депутатами городской думы 27 апреля. В тот же день городской голова официально вступит в должность.