Более 20 сельских домов культур отремонтируют в Кабардино-Балкарии в 2018 году

НАЛЬЧИК , 24 апреля. / ТАСС /. Более 20 сельских домов культур (ДК) отремонтируют в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2018 году. Также в одном из крупнейших сел республики — Нартане — построят новый ДК, а сельские библиотеки получат новые книги, сообщил во вторник председатель правительства региона Алий Мусуков

"В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году начнется строительство большого дома культуры в одном из наиболее крупных населенных пунктов Кабардино-Балкарии — селении Нартан (численность населения превышает 12,8 тыс. человек — прим. ТАСС). В текущем году акцент будет сделан на восстановление имеющихся зданий сельских клубов: планируется провести капитальный ремонт 11 и текущий ремонт 13 ДК во всех муниципальных районах. В целях обеспечения их полноценного функционирования будет приобретено значительное количество световой и звукоусиливающей аппаратуры, музыкальных инструментов, сценических костюмов, кроме того, фонды 13 библиотек будут укомплектованы дополнительной литературой", — сказал Мусуков на пленарном заседании парламента республики.