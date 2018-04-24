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Более 20 сельских домов культур отремонтируют в Кабардино-Балкарии в 2018 году
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Более 20 сельских домов культур отремонтируют в Кабардино-Балкарии в 2018 году 

ТАСС 2 часа назад
НАЛЬЧИК, 24 апреля. /ТАСС/. Более 20 сельских домов культур (ДК) отремонтируют в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2018 году. Также в одном из крупнейших сел республики — Нартане — построят новый ДК, а сельские библиотеки получат новые книги, сообщил во вторник председатель правительства региона Алий Мусуков.
"В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году начнется строительство большого дома культуры в одном из наиболее крупных населенных пунктов Кабардино-Балкарии — селении Нартан (численность населения превышает 12,8 тыс. человек — прим. ТАСС). В текущем году акцент будет сделан на восстановление имеющихся зданий сельских клубов: планируется провести капитальный ремонт 11 и текущий ремонт 13 ДК во всех муниципальных районах. В целях обеспечения их полноценного функционирования будет приобретено значительное количество световой и звукоусиливающей аппаратуры, музыкальных инструментов, сценических костюмов, кроме того, фонды 13 библиотек будут укомплектованы дополнительной литературой", — сказал Мусуков на пленарном заседании парламента республики.
Он отметил, что в 2017 году завершили строительство ДК в селении Псынадаха Зольского района и продолжили реконструкцию здания Балкарского госдрамтеатра в городе Нальчике, которое планируется завершить в конце 2019 года. В рамках реализации социального проекта всероссийской политической партии «Единая Россия» в 10 населенных пунктах КБР в 2017 году построили новые ДК. По программе кинофикации малых городов на базе существующих ДК открыли семь новых цифровых кинозалов с возможность показа фильмов в 3D формате.
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