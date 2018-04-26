«Яндекс» признан нарушителем законодательства за рекламу препарата для повышения потенции

«Рекламодатель (физическое лицо) и рекламораспространитель (ООО «Яндекс») признаны нарушившими п. 7 ст. 7 закона «О рекламе». Московское УФАС России выдало обязательные для исполнения предписания о недопущении распространения рекламы препарата «Малегра» в дальнейшем», — рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, препарат, который рекламировался в интернете, содержит определенные вещества, наличие которых обязывает зарегистрировать такой препарат в качестве лекарственного средства. Однако «Малегра» не имеет необходимых регистрационных документов. Согласно действующему законодательству, в случае отсутствия лицензий или иных специальных разрешений, необходимых для реализации товаров, реклама таких товаров запрещена.