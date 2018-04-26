Ещё
«Яндекс» признан нарушителем законодательства за рекламу препарата для повышения потенции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Яндекс» признан нарушителем законодательства за рекламу препарата для повышения потенции 

Агентство «Москва» 1 час назад
Московское УФАС России признало ООО «Яндекс» и физлицо — рекламодателя нарушителями закона «О рекламе» в связи с размещением в системе «Яндекс. Директ» рекламы препарата «Малегра» (для повышения потенции — прим. Агентства «Москва»). Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ФАС.
«Рекламодатель (физическое лицо) и рекламораспространитель (ООО «Яндекс») признаны нарушившими п. 7 ст. 7 закона «О рекламе». Московское УФАС России выдало обязательные для исполнения предписания о недопущении распространения рекламы препарата «Малегра» в дальнейшем», — рассказали в пресс-службе.
Как пояснили в ведомстве, препарат, который рекламировался в интернете, содержит определенные вещества, наличие которых обязывает зарегистрировать такой препарат в качестве лекарственного средства. Однако «Малегра» не имеет необходимых регистрационных документов. Согласно действующему законодательству, в случае отсутствия лицензий или иных специальных разрешений, необходимых для реализации товаров, реклама таких товаров запрещена.
Агентство «Москва»: последние новости
В Госдуму внесен законопроект о наследственном договоре и совместном завещании супругов ЦОДД призвал водителей отказаться вечером 23 апреля от поездок в центр столицы из-за репетиции парада ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Новый Кредитный Союз»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»41
Россиян оставят без торговых центров159
Трамп унизил Макрона93
Самбурская унизила Летучую15
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США151
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение