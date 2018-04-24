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Президент Республики Сербской: Мы довольны и гордимся отношениями с РФ
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Президент Республики Сербской: Мы довольны и гордимся отношениями с РФ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Сербский политик поблагодарил Россию и ее президента Владимира Путина за сохранение Дейтонских мирных соглашений, положивших конец вооруженному конфликту в БиГ, сообщает издание «Независне новине».
"Наше сотрудничество с ЕС не может быть в ущерб взаимодействию с Российской Федерацией", — отметил Додик, добавив, что принятая Народной Скупщиной РС резолюция обязывает все республиканские институты поддерживать военный нейтралитет.
Напомним, что делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко прибыла накануне с официальным двухдневным визитом в Боснию и Герцеговину, где россияне последовательно проводят встречи с руководством страны и Республики Сербской (РС).
В понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Сараево обозначила готовность России к дальнейшему развитию дружеских двусторонних отношений с Боснией, а также разъяснила позиции Москвы по ключевым проблемам на международной арене.
В эксклюзивном интервью "Российской газете" председатель Палаты народов Парламентской ассамблеи БиГ Огнен Тадич поделился своими впечатлениями от выступления Валентины Матвиенко в Парламентской ассамблее БиГ.
"Визит делегации Совета Федерации РФ во главе с Валентиной Матвиенко в Боснию и Герцеговину проходит в важный для всего мира момент. Сейчас внимание боснийской общественности приковано к развитию ситуации в отношениях между ключевыми игроками на международной арене, а также вокруг государств, пытающихся различными правовыми способами отстоять свой суверенитет и право выстраивать собственное будущее", — отметил Огнен Тадич, добавив, что «россияне ознакомили нас с их конструктивной позицией по существу данных вопросов».
"На мой взгляд, обращение госпожи Матвиенко к делегатам Палаты народов и всем гражданам Боснии и Герцеговины носило дружественный характер, подчеркивало уважение к Дейтонским мирным соглашениям и желание РФ не допустить здесь осложнения внутриполитической ситуации. Кроме того, из ее слов можно сделать вывод об открывающихся возможностях для расширения двусторонних экономических отношений между нашими странами", — рассказал Огнен Тадич.
Справка «РГ»
В настоящее время Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) — Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.
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