Центры госуслуг определили график работы на майские праздники

Многофункциональный центр «Мои документы» района Орехово-Борисово Северное определил график работы на ближайшие майские праздники. В этом году вся страна отдыхает с 29 апреля по 2 мая и 9 мая, в то время как центры госуслуг — только два дня.

— Для удобства посетителей многофункциональные центры будут отдыхать только два дня — 1 мая и 9 мая, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» Екатерина Андреевна.

Посетители центра госуслуг «Мои документы» района Орехово-Борисово Северное смогут обратиться за помощью к специалистам во все остальные праздничные дни в обычные часы работы учреждения: с 8:00 до 20:00.