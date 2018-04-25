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Центры госуслуг определили график работы на майские праздники
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Центры госуслуг определили график работы на майские праздники 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Многофункциональный центр «Мои документы» района Орехово-Борисово Северное определил график работы на ближайшие майские праздники. В этом году вся страна отдыхает с 29 апреля по 2 мая и 9 мая, в то время как центры госуслуг — только два дня.
Это подтверждает представитель пресс-центра «Моих документов» Екатерина Репина.
— Для удобства посетителей многофункциональные центры будут отдыхать только два дня — 1 мая и 9 мая, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» Екатерина Андреевна.
Посетители центра госуслуг «Мои документы» района Орехово-Борисово Северное смогут обратиться за помощью к специалистам во все остальные праздничные дни в обычные часы работы учреждения: с 8:00 до 20:00.
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