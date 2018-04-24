Жителям Кузьминок рассказали про «Московское долголетие»

В понедельник, 23 апреля, в районе Кузьминки на площади возле кинотеатра «Высота» на улице Юных Ленинцев при поддержке управы района Кузьминки Многопрофильного молодежного центра «Рубеж» была организована информационная площадка по реализации проекта «Московское долголетие».

В этот день каждый житель района мог задать интересующие вопросы специалистам Территориального центра социального обслуживания «Кузьминки» и заполнить анкету на участие в проекте.

Жители Кузьминок могут обратиться в ТЦСО «Кузьминки» по адресу: Волжский бульвар, квартал 113А, корпус 5, или по телефону 8 (499) 179-11-86. (вт)