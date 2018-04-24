В Адыгее зарегистрировали самый низкий показатель смертности за 25 лет

МАЙКОП , 24 апреля. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева /. Самый низкий за последние 25 лет показатель смертности — 12,7 случаев на 1 тыс. населения — зарегистрировали в минувшем году в Адыгее , сообщил во вторник на заседании парламента региона глава республики Мурат Кумпилов , который выступил перед депутатами с отчетом о проделанной правительством работе за минувший год.

"В минувшем году коэффициент смертности населения республики имеет самый низкий показатель за последние 25 лет — 12,7 случаев на 1 тыс. населения. Главным результатом деятельности системы здравоохранения в регионе стал рост продолжительности жизни наших граждан. Этот показатель превысил 73 года, что выше среднероссийского", — сказал Кумпилов.

Специалисты объясняют это ранней диагностикой заболеваний и улучшением качества жизни, пояснил глава республики. Власти республики продолжают работу по строительству и реконструкции учреждений больниц, поликлиник, амбулаторий, в том числе на селе. В частности, в этом году завершат строительство Тахтамукайской центральной районной больницы стоимостью 142 млн рублей, а также республиканского Диагностического центра для взрослого населения в столице республики, строительство которого в рамках федеральной адресной инвестиционной программы оценивается в 546 млн рублей.

"Большое внимание оказывается службе скорой медпомощи. Обновлен парк санитарного транспорта, причем весь автотранспорт службы оснащен системой ГЛОНАСС. Завершен и процесс централизации системы управления диспетчерской службы скорой медицинской помощи, впервые внедрена система автоматизированного анализа поводов вызова скорой на основе геоинформационных данных. Все это повысило ее доступность для пациентов", — добавил Кумпилов.

Как прокомментировала ТАСС замминистра здравоохранения республики Галина Савенкова, снижения показателя смертности и увеличения продолжительности жизни населения республики удалось достичь и благодаря успешной работе с пациентами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Раньше их лечили и в районных, и в участковых больницах, теперь при подтверждении диагноза пациентов направляют в региональный сосудистый центр. К слагаемым успеха относится и завершение модернизации онкологической службы республики, совершенствование организации медпомощи пострадавшим при ДТП, увеличению доступности высокотехнологичной медицинской помощи, уточнила Савенкова.