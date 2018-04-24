Ещё
В Адыгее зарегистрировали самый низкий показатель смертности за 25 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

В Адыгее зарегистрировали самый низкий показатель смертности за 25 лет 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ВК Пресс
МАЙКОП, 24 апреля. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Самый низкий за последние 25 лет показатель смертности — 12,7 случаев на 1 тыс. населения — зарегистрировали в минувшем году в Адыгее, сообщил во вторник на заседании парламента региона глава республики Мурат Кумпилов, который выступил перед депутатами с отчетом о проделанной правительством работе за минувший год.
"В минувшем году коэффициент смертности населения республики имеет самый низкий показатель за последние 25 лет — 12,7 случаев на 1 тыс. населения. Главным результатом деятельности системы здравоохранения в регионе стал рост продолжительности жизни наших граждан. Этот показатель превысил 73 года, что выше среднероссийского", — сказал Кумпилов.
Специалисты объясняют это ранней диагностикой заболеваний и улучшением качества жизни, пояснил глава республики. Власти республики продолжают работу по строительству и реконструкции учреждений больниц, поликлиник, амбулаторий, в том числе на селе. В частности, в этом году завершат строительство Тахтамукайской центральной районной больницы стоимостью 142 млн рублей, а также республиканского Диагностического центра для взрослого населения в столице республики, строительство которого в рамках федеральной адресной инвестиционной программы оценивается в 546 млн рублей.
"Большое внимание оказывается службе скорой медпомощи. Обновлен парк санитарного транспорта, причем весь автотранспорт службы оснащен системой ГЛОНАСС. Завершен и процесс централизации системы управления диспетчерской службы скорой медицинской помощи, впервые внедрена система автоматизированного анализа поводов вызова скорой на основе геоинформационных данных. Все это повысило ее доступность для пациентов", — добавил Кумпилов.
Как прокомментировала ТАСС замминистра здравоохранения республики Галина Савенкова, снижения показателя смертности и увеличения продолжительности жизни населения республики удалось достичь и благодаря успешной работе с пациентами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Раньше их лечили и в районных, и в участковых больницах, теперь при подтверждении диагноза пациентов направляют в региональный сосудистый центр. К слагаемым успеха относится и завершение модернизации онкологической службы республики, совершенствование организации медпомощи пострадавшим при ДТП, увеличению доступности высокотехнологичной медицинской помощи, уточнила Савенкова.
В среднем уровень смертности по стране в прошлом году снизился на 3,9% — до 12,4 случая на 1 тыс. населения. Всего в России в прошлом году ушли из жизни 1,8 млн человек, что на 63,6 тыс. меньше, чем в 2016 году.
ТАСС: последние новости
Глава "ЕвроСибЭнерго" Вячеслав Соломин с 1 мая станет гендиректором En+ Медведев осмотрел технопарк "Слава" в Москве В двух городах Ленобласти реализуют программу "Умный город" и пустят беспилотные маршрутки
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ378
Совет Европы пригрозил наказать Россию272
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»88
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии32
Минобороны показало «Зверей с Востока»48
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение