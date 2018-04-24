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«Газпром» не исключил строительства газопровода «Северный поток — 3»
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«Газпром» не исключил строительства газопровода «Северный поток — 3» 

Rambler News Service 19 минут назад
«Газпром» не исключает возможности строительства газопровода «Северный поток — 3», если ЕС подтвердит потребность в импорте российского газа, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.
«Мы всегда говорили, что мы поставим газа Европе столько, сколько будет необходимо… Если Европа заявит свои потребности и готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — «Северный поток-3», например», — сказал Медведев в интервью телеканалу «Россия 24».
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