«Газпром» не исключил строительства газопровода «Северный поток — 3»

«Газпром» не исключает возможности строительства газопровода «Северный поток — 3», если ЕС подтвердит потребность в импорте российского газа, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев

«Мы всегда говорили, что мы поставим газа Европе столько, сколько будет необходимо… Если Европа заявит свои потребности и готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — «Северный поток-3», например», — сказал Медведев в интервью телеканалу «Россия 24».