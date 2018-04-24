Никитин предложил активнее привлекать бизнес к проектам по благоустройству

«Сейчас объекты, например, малые архитектурные формы, используемые для благоустройства, завозятся из других регионов, хотя наши предприниматели могли бы их производить», — сказал Никитин.

От предпринимателей же потребуется поддерживаться специального нижегородского стиля, чтобы быть узнаваемыми и отличаться от объектов, производимых в других регионах.