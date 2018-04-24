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Никитин предложил активнее привлекать бизнес к проектам по благоустройству
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Никитин предложил активнее привлекать бизнес к проектам по благоустройству 

АиФ Нижний Новгород 18 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил активнее привлекать местных предпринимателей к осуществлению проектов по благоустройству, сообщает пресс-служба правительства области.
«Сейчас объекты, например, малые архитектурные формы, используемые для благоустройства, завозятся из других регионов, хотя наши предприниматели могли бы их производить», — сказал Никитин.
От предпринимателей же потребуется поддерживаться специального нижегородского стиля, чтобы быть узнаваемыми и отличаться от объектов, производимых в других регионах.
Напомним, 23 апреля заседание межведомственной комиссии по отбору заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Предполагается, что будет отобрано 20 исторических поселений и 60 малых городов. От Нижегородской области участвуют одно историческое поселение — Арзамас и 12 малых городов. Победители могут рассчитывать на финансирование предложенных ими проектов.
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