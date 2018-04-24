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В Калининграде закрыли сквозное движение на улице Фрунзе
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В Калининграде закрыли сквозное движение на улице Фрунзе 

Вести Калининград 29 минут назад
Фото: Вести Калининград
Из-за ремонтных работ закрылось сквозное движение на улице Фрунзе. Как сообщили калининградским «Вестям» в пресс службе мэрии, движение будет закрываться поэтапно.
На первом этапе работ закроют участок от ул. Шевченко до ул. 9 Апреля. Далее сквозное движение закроют от ул. 9 Апреля до ул. Грига, и на третьем этапе ремонта улицы Фрунзе для движения закроют участок от ул. Грига до Литовского вала.
Владимир Туриянский, прораб:
— На этом участке от улицы Шевченко до перекрестка с ул. 9 Апреля, будут производиться такие работы: демонтаж просаженного бордюрного камня, регулировка колодцев, фрезерование асфальтового покрытия и укладка нового асфальта. Трамвайные пути, замена брусчатки не предусмотрена, а там где есть асфальтовое покрытие будет производиться замена.
На время закрытия сквозного движения по улице Фрунзе изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Полностью завершить ремонт планируется к 31 мая.
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