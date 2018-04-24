В Калининграде закрыли сквозное движение на улице Фрунзе

Из-за ремонтных работ закрылось сквозное движение на улице Фрунзе . Как сообщили калининградским «Вестям» в пресс службе мэрии, движение будет закрываться поэтапно.

На первом этапе работ закроют участок от ул. Шевченко до ул. 9 Апреля. Далее сквозное движение закроют от ул. 9 Апреля до ул. Грига, и на третьем этапе ремонта улицы Фрунзе для движения закроют участок от ул. Грига до Литовского вала.

Владимир Туриянский, прораб:

— На этом участке от улицы Шевченко до перекрестка с ул. 9 Апреля, будут производиться такие работы: демонтаж просаженного бордюрного камня, регулировка колодцев, фрезерование асфальтового покрытия и укладка нового асфальта. Трамвайные пути, замена брусчатки не предусмотрена, а там где есть асфальтовое покрытие будет производиться замена.

На время закрытия сквозного движения по улице Фрунзе изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Полностью завершить ремонт планируется к 31 мая.