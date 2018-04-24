Республика Сербская БиГ ведет переговоры с РФ о покупке трех вертолетов

"Ведутся переговоры по приобретению трех вертолётов российского производства. Теперь находимся на этапе разрешения финансовых вопросов… Для нас необходимо оборудовать наши полицейские силы", — заявил Додик во вторник на встрече со спикером СФ Валентиной Матвиенко в столице Республики Сербской городе Баня-Лука.

"Хотя нас критикуют … каждый раз, когда мы приобретаем что-нибудь для нашей полиции, как будто мы собираемся напасть на НАТО ", — отметил политик.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во главе делегации верхней палаты российского парламента 23-24 апреля посещает Боснию и Герцеговину с официальным визитом.