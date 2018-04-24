Возле центра соцобслуживания «Выхино» оформили цветочную клумбу

Получатели социальных услуг в ЦСО «Выхино» приняли участие во втором общегородском субботнике — 21 апреля. Об этом говорится на сайте учреждения.

«Датой первого субботника, главной целью которого был добровольный безвозмездный труд на благо общества, считается 12 апреля 1919 года. Традиция проводить субботники сохранилась со времен Советского Союза. Идея очищать и облагораживать улицы города пришлась по душе гражданам России и поэтому каждый год перед Днем Победы проводятся субботники. Поэтому мы пригласили участников пилотного проекта «Московское долголетие», которые с большим энтузиазмом оформили цветочную клумбу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пенсионеры посадили петуньи, бархатцы и анютины глазки. (вт)