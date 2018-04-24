На ремонт дороги в Пермском крае выделят около 30 млн рублей

«На этот год запланирован ремонт большого участка. Для этого в бюджете предусмотрено 27,5 млн руб. При этом приоритет отдается не просто «заплаткам», они, конечно, не решает проблему. Задача — делать большими участками», — сказал губернатор.

В свою очередь Министр транспорта Пермского края Николай Уханов заметил, что на дороге «Волеги — Чайковская — Луговая» не проводился капитальный ремонт с 1994 года.

«В прошлом году были начаты работы и отремонтировали 1,6 км. В этом году мы планируем продолжить работы на участке от отворота на поселок Майский — 3,2 км заасфальтировать», — уточнил министр. Планируется, что ремонт будет закончен в августе текущего года.