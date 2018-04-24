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На ремонт дороги в Пермском крае выделят около 30 млн рублей
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На ремонт дороги в Пермском крае выделят около 30 млн рублей 

Rambler News Service 2 часа назад
На капитальный ремонт автодороги «Волеги — Чайковская — Луговая» в региональном бюджете предусмотрено 27,5 млн руб., заявил губернатор Пермского края Максим Решетников в ходе приема граждан, передает URA.RU.
«На этот год запланирован ремонт большого участка. Для этого в бюджете предусмотрено 27,5 млн руб. При этом приоритет отдается не просто «заплаткам», они, конечно, не решает проблему. Задача — делать большими участками», — сказал губернатор.
В свою очередь Министр транспорта Пермского края Николай Уханов заметил, что на дороге «Волеги — Чайковская — Луговая» не проводился капитальный ремонт с 1994 года.
«В прошлом году были начаты работы и отремонтировали 1,6 км. В этом году мы планируем продолжить работы на участке от отворота на поселок Майский — 3,2 км заасфальтировать», — уточнил министр. Планируется, что ремонт будет закончен в августе текущего года.
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