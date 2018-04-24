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Самарские коммунисты поставили «неуд» региональному правительству
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Самарские коммунисты поставили «неуд» региональному правительству 

63.ru 40 минут назад
Фото: 63.ru
Во вторник, 24 апреля, председатель правительства Самарской области Александр Нефёдов рассказал в губернской думе о результатах работы кабинета министров за 2017 год. Он обозначил такие проблемы, как снижение рождаемости, качество медицинской помощи и ремонта дорог, строительство жилья, а также сообщил о постепенном сокращении долгов региона.
По итогам выступления депутаты уже собирались принять доклад к сведению. Но фракция КПРФ решила сделать заявление.
— Две недели назад мы слышали послание губернатора. Я хочу зацитировать: «В Самарской области накопилось немало проблем, и главная из них — это отток населения, снижение уровня промышленного производства и объема инвестиций. Регион в последние годы значительно нарастил расходы без адекватного увеличения доходной части бюджета. Последствия мы хорошо знаем. Это резкое снижение социальных обязательств в 2017 году и фактически кризис регионального управления». Поэтому фракция КПРФ считает, что дума должна не просто принять доклад. Нужно поставить оценку работе правительства. Фракция КПРФ считает, что это «неуд», — сказал депутат Алексей Лескин.
Правда, поставить оценку региональному правительству так и не получилось. Оказалось, что это предложение противоречит регламенту думы. В защиту правительства выступил спикер губдумы Виктор Сазонов. Он сказал, что результат работы кабинета министров — это и результат работы депутатов. Взял слово и глава региона Дмитрий Азаров, отметив, что нерасторопных чиновников ждет увольнение.
— Правительство работало в меру сил. Другое дело, что теперь нам нужны сверхусилия, чтобы преодолеть стагнацию и отставания. Рассчитываю, что большинство коллег это принимают. Кому сил будет не хватать — значит, знамя подхватит кто-то другой. Тот, кто заряжен на решение задач и готов работать в жестком режиме, фактически 24 часа в сутки, — рассказал Дмитрий Азаров.
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