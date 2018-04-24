Лучший писатель получит 5,5 миллиона

24 апреля 2018 в арт-пространстве Community Совет экспертов Национальной литературной премии «Большая книга» объявил «Длинный список» тринадцатого сезона премии. В него вошло 41 произведение.

Председатель Литературной академии премии, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак отметил: «Больше всего мне нравится, что в программе курса по новейшей русской литературе, который я читаю студентам Школы-студии МХАТ, присутствуют многочисленные вещи лауреатов премии „Большая книга“. „Длинный список“ в значительном большинстве не просто обозначает события конкретного периода литературного времени, но, так или иначе, останется в истории нашей литературы».

Председатель Совета экспертов литературной премии «Большая книга» Михаил Бутов отмечает: «В „Длинный список“ вошло много известных имен и признанных авторов — потому они действительно достойны в него попасть. Но, каждый год без исключений в длинный список попадают произведений литераторов, о которых мы, эксперты, прежде никогда не слышали. Они не обязательно новички — они где-то годами потихоньку развивались. Должен заметить, в этом сезоне именно их тексты чаще всего стяжали сердца экспертов».

Правом номинировать лучшие произведения воспользовались сами авторы, члены Литературной академии, средства массовой информации, в частности, журналы «Волга», «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Читаем вместе», издательства «Арт Хаус медиа», АСТ, «Время», «Городец», «Книма», «КоЛибри», «Молодая гвардия», «Объединённое гуманитарное издательство (ОГИ)», «Планж», ЭКСМО, а также журнал «Сноб» и « Российская газета ».

Впереди самая напряженный период для Совета экспертов время — формирование Списка финалистов, который будет объявлен в мае на Литературном обеде.

Призовой фонд составляет 5,5 миллиона.