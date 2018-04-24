Лучший писатель получит 5,5 миллиона 

24 апреля 2018 в арт-пространстве Community Совет экспертов Национальной литературной премии «Большая книга» объявил «Длинный список» тринадцатого сезона премии. В него вошло 41 произведение.
Председатель Литературной академии премии, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак отметил: «Больше всего мне нравится, что в программе курса по новейшей русской литературе, который я читаю студентам Школы-студии МХАТ, присутствуют многочисленные вещи лауреатов премии „Большая книга“. „Длинный список“ в значительном большинстве не просто обозначает события конкретного периода литературного времени, но, так или иначе, останется в истории нашей литературы».
В этом году Совет экспертов, в составе которого работают заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Михаил Бутов, ответственный секретарь журнала «Знамя» Елена Холмогорова, филолог, издатель, заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев, прозаик, член редколлегии журнала «Новый мир» Ольга Новикова, филолог и редактор Алексей Михеев прочитали свыше 200 произведений. В «Длинном списке» ― работы авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Смоленска, Одинцово, Томска, Амстердама, Венеции, Висбадена, Парижа, Питтсбурга.
Председатель Совета экспертов литературной премии «Большая книга» Михаил Бутов отмечает: «В „Длинный список“ вошло много известных имен и признанных авторов — потому они действительно достойны в него попасть. Но, каждый год без исключений в длинный список попадают произведений литераторов, о которых мы, эксперты, прежде никогда не слышали. Они не обязательно новички — они где-то годами потихоньку развивались. Должен заметить, в этом сезоне именно их тексты чаще всего стяжали сердца экспертов».
Правом номинировать лучшие произведения воспользовались сами авторы, члены Литературной академии, средства массовой информации, в частности, журналы «Волга», «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Читаем вместе», издательства «Арт Хаус медиа», АСТ, «Время», «Городец», «Книма», «КоЛибри», «Молодая гвардия», «Объединённое гуманитарное издательство (ОГИ)», «Планж», ЭКСМО, а также журнал «Сноб» и «Российская газета».
Впереди самая напряженный период для Совета экспертов время — формирование Списка финалистов, который будет объявлен в мае на Литературном обеде.
Призовой фонд составляет 5,5 миллиона.
Мария Ануфриева «Доктор Х и его дети»; Владимир Аристов «Mater studiorum»; Павел Басинский «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой»; Юрий Буйда «Пятое царство»; Дарья Бобылёва «Вьюрки»; Ксения Букша «Рамка»; Дмитрий Быков «Июнь»; Яна Вагнер «Кто не спрятался»; Сана Валиулина «Не боюсь Синей Бороды»; Алексей Варламов «Душа моя Павел»; Алексей Винокуров «Люди чёрного дракона»; Марина Вишневецкая «Вечная жизнь Лизы К.»; Игорь Вишневецкий «Неизбирательное сродство. Роман из 1835 года»; Андрей Геласимов «Роза ветров»; Дмитрий Глуховский «Текст»; Наталья Громова «Ольга Берггольц: смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы»; Юлия Гурина «Мы же взрослые люди»; Владимир Данихнов «Тварь размером с колесо обозрения»; Олег Ермаков «Радуга и Вереск»; Владимир Козлов «Рассекающий поле»; Алексей Коровашко «Михаил Бахтин»; Марина Кудимова «Бустрофедон»; Сергей Кузнецов «Учитель Дымов»; Сергей Лебедев «Гусь Фриц»; Алексей Макушинский «Остановленный мир»; Борис Минаев «Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х»; Александр Молчанов Повести «Газетчик», «Коммунист»; Марина Москвина «Крио»; Сергей Носов «Построение квадрата на шестом уроке»; Виктор Пелевин «iPhuck 10»; Людмила Петрушевская «Нас украли. История преступлений»; Антон Понизовский «Принц инкогнито»; Константин Семёнов «Звали его Эвил»; Ольга Славникова «Прыжок в длину»; Глеб Смирнов «Метафизика Венеции»; Мария Степанова «Памяти памяти»; Андрей Филимонов «Рецепты сотворения мира»; Сергей Шаргунов «Свои»; Инна Шульженко «Вечность во временное пользование»; Рукопись № 107 «Бюро проверки»; Рукопись № 213 «Театр отчаяния или отчаянный театр».