Ростех создает платформу для объединения всех систем «умного города»

Уже сегодня имеется немало технологий так называемого умного города. Это светофоры, беспилотные средства передвижения, видеокамеры и куча всего остального. И было бы неплохо объединить все эти вещи в единую систему. Именно этим в данный момент и занимается концерн «Автоматика» (входящий в состав госкорпорации Ростех ), который создает уникальную платформу «Видеогард». Именно она в будущем может стать основой для умных городов.

«Видеогард» должен объединить системы «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112». В них входят, помимо экстренных служб, различные системы видеонаблюдения, тревожные кнопки и другие технологичные элементы вроде противопожарных систем, комплексов экомониторинга и систем анализа дорожной обстановки. По заявлению пресс-службы Ростеха, новая разработка минимизирует время реакции на экстренные ситуации и повысит безопасность граждан, а также оптимизирует работу экстренных служб и снизит издержки на содержание разрозненных информационных центров.

«Основной проблемой объединения информационных систем экстренных служб является то, что для каждой задачи в разное время создавались и эксплуатировались комплексы, использующие различное оборудование и программное обеспечение. Платформа «Видеогард» позволит без существенных вложений в замену оборудования и перепрограммирование устройств объединить все системы, что даст возможность создавать антикризисные центры, которые будут агрегировать всю информацию в одной точке».

«Видеогард» может использоваться в составе ситуационных центров и центров мониторинга, начиная от отдельных элементов безопасности до полноценной системы класса PSIM (Physical Security Information Management). PSIM основана на обнаружении события, которое требует проверки или определённых действий. И в случае возникновения угрозы, информация автоматически передаётся в систему управления инцидентами, где уже будут предприняты конкретные меры по решению этой ситуации.

Согласно мировой статистике, использование PSIM позволяет ежегодно снизить количество преступлений на 2-3%, на 20% повысить эффективность работы правоохранительных органов и спасателей, а также на 30% повысить раскрываемость правонарушений. Работы по созданию единой платформы стартовали в апреле 2018 года, а завершиться разработка должна в мае 2019 года. Как заявила руководитель проектов специального назначения концерна «Автоматика» Нина Адамова,

«В большинстве своем системы видеонаблюдения, устанавливаемые в магазинах, кафе, ресторанах, образовательных учреждениях и других местах, имеют стихийную природу и решают отдельные локальные задачи. Им на смену придут профессиональные системы, которые будут способны сделать отдельные локальные участки частью единой архитектуры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»».