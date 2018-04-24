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Перевозчика, не сделавшего за три дня ни одного рейса, могут лишить права на работу
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Перевозчика, не сделавшего за три дня ни одного рейса, могут лишить права на работу 

Волга Ньюс 48 минут назад
Поправки в областной закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты региона и признании утратившими силу отдельных законодательных актов» рассмотрены 24 апреля на заседании Самарской губернской думы.
Документ принят в первом чтении.
Изменения в областной закон инициированы для приведения его в соответствие с федеральным законодательством. В них, в частности, прописано, что если перевозчик не сделал ни одного рейса в течение трех и более дней, то будет прекращено действие выданного ему свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному, межмуниципальному или смежному межрегиональному маршрутам регулярных перевозок. В течение года после этого нарушитель не сможет участвовать в конкурсах по поиску компании для осуществления пассажирских перевозок. Если же перевозчик до этого выигрывал подобные конкурсы, то он продолжит обслуживать эти маршруты, однако до участия в новых торгах допущен уже не будет.
Кроме того, в федеральном законодательстве уточняется перечень сведений, которые должны содержаться в заявлении об установлении или изменении межрегиональных маршрутов. Теперь, в заявлении должно быть наименование (для юридического лица), ФИО (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны, место нахождения юридического лица и место жительства индивидуального предпринимателя.
В законопроекте также предложено дополнить ст. 6 новым пунктом. Он касается отказа в установлении или изменении маршрута. Так, отраслевые органы исполнительной власти могут принять данное решение, если экологические характеристики транспортных средств, которые будут работать на выбранном маршруте, не соответствуют необходимым требованиям.
Всего этого в региональном законодательстве не было, в связи с чем и был разработан проект поправок.
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