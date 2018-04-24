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Мэрия города рассчитывает на добросовестность будущих подрядчиков
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Мэрия города рассчитывает на добросовестность будущих подрядчиков 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Мирошник отметила, что все участвующие в аукционе подрядчики уже успели зарекомендовать себя с хорошей стороны.
Мэрия Петрозаводска сообщила, что полноценный ремонт дорог начнется в третьей декаде мая.
Сейчас из-за нестабильной температуры проходит работа с холодным асфальтом. Уже к 20 мая будут подведены итоги торгов, к которым, мэрия старается относиться с оптимизмом.
Мы рассчитываем, что ситуаций с недобросовестными подрядчиками прошлым лет не будет,
— сообщила Мирошник на встрече с журналистами.
Также она добавила, что все участвующие в аукционе подрядчики уже успели зарекомендовать себя как хороших работников. Поэтому мэрия надеется на лучший результат.
Разбирательства с недобросовестными подрядчиками, с которыми мэрия находится в судебных претензиях по контактам 2012, 2016 и 2017 годов все еще продолжается.
Мы понимаем, что дело в недостоверной документации, сопровождающей используемые материалы. Нам предъявляют сертификаты качества на эти материалы, мы фиксируем выполнение работ, а потом спустя некоторое время происходит повреждение асфальта,
— добавила Мирошник.
После она отметила, что условия уборки у всех подрядчиков были равны. Прийти к справедливому итогу этих дел поможет лишь судебное решение.
По материалам: ptzgovorit.ru
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