Мэрия города рассчитывает на добросовестность будущих подрядчиков

Мирошник отметила, что все участвующие в аукционе подрядчики уже успели зарекомендовать себя с хорошей стороны.

Мэрия Петрозаводска сообщила, что полноценный ремонт дорог начнется в третьей декаде мая.

Сейчас из-за нестабильной температуры проходит работа с холодным асфальтом. Уже к 20 мая будут подведены итоги торгов, к которым, мэрия старается относиться с оптимизмом.

Мы рассчитываем, что ситуаций с недобросовестными подрядчиками прошлым лет не будет,

— сообщила Мирошник на встрече с журналистами.

Также она добавила, что все участвующие в аукционе подрядчики уже успели зарекомендовать себя как хороших работников. Поэтому мэрия надеется на лучший результат.

Разбирательства с недобросовестными подрядчиками, с которыми мэрия находится в судебных претензиях по контактам 2012, 2016 и 2017 годов все еще продолжается.

Мы понимаем, что дело в недостоверной документации, сопровождающей используемые материалы. Нам предъявляют сертификаты качества на эти материалы, мы фиксируем выполнение работ, а потом спустя некоторое время происходит повреждение асфальта,

— добавила Мирошник.

После она отметила, что условия уборки у всех подрядчиков были равны. Прийти к справедливому итогу этих дел поможет лишь судебное решение.